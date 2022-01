La estrella del pop ha lanzado recientemente “De Soi,” una línea de bebidas espumosas sin alcohol.

Bromeó con la prensa diciendo que ha optado por la vía sin alcohol ya que no lo soporta tan bien como antes: “Bueno, tengo 37 años, así que definitivamente no puedo beber como cuando tenía 20 años”, se ríe. “Entre semana, tomar un par (de bebidas alcohólicas) me saca del juego de la presencia durante uno o dos días. Así que me gusta tener un poco de auto control y luego tener cenas con amigos y demás los fines de semana o cuando no estoy trabajando, etc… Pero en realidad se trata de tener equilibrio“.

La creadora de “Firework” añadió que pasa por fases en las que bebe y no bebe, explicando que a veces se abstiene cuando quiere estar concentrada, pero que en otras ocasiones decide que beber “no es un gran problema”.

Perry declaró que había co-creado De Soi, que según explicó significa en francés “placer con moderación”, para que la gente pudiera disfrutar sin descontrolarse.

“Hay mucho placer, pero también mucho auto control, que es lo primero en mi lista de propósitos que realicé para este año nuevo”, dijo a la publicación.

De Soi se lanzó a principios de este mes con tres sabores – Golden Hour, Champignon Dreams y Purple Lune – disponibles en latas o botellas listas para beber.

