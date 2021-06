Después de tanta espera, hoy se estrena la primera temporada de la serie “Loki” en la plataforma de Disney Plus.

Antes de su estreno, Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, aseguró que esta serie será la mejor de la franquicia. “Es tremendamente importante. Quizás tenga más impacto en el MCU que cualquiera de las series que hemos hecho. Lo que todo el mundo pensaba sobre WandaVision, y que de algún modo era cierto, y de The Falcon and The Winter Soldier, que de algún modo era cierto, es incluso más cierto para Loki”, explicó Feige en una entrevista con Empire.

Por otro lado, Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki, habló sobre cómo esta serie mostrará la verdadera personalidad del “dios del engaño”. “Me encanta la idea de que su energía caótica sea algo necesario. Aún cuando por muchos motivos nunca se termina de saber si es alguien en quien se puede confiar o si va a traicionarte”, reveló el actor en una entrevista con Entertainment Weekly.

“Si cambia tanto de apariencia, ¿acaso sabe quién es en realidad? ¿Está interesado siquiera en entender quién es? Debajo de todas esas máscaras, de ese encanto y astucia, que es una especie de mecanismo de defensa, ¿Loki tiene una personalidad auténtica?”, agregó.

The post Kevin Feige reveló detalles de Loki y aseguró que será la mejor serie de Marvel first appeared on Metro 95.1.