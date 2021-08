Kim Kardashian hizo una dolorosa confesión

Durante una entrevista, Kim Kardashian reveló que durante su primer embarazo junto a Kanye West tuvo varios problemas.

“Estaba tan acostumbrada a ver a mi mamá embarazada, a mi hermana embarazada y a todos luciendo tan lindos y tener estos partos fáciles. Esa no fui yo. No era una buena persona embarazada. No era una linda persona embarazada. No me gustaba. Lo odiaba. Odiaba cómo me sentía. Odiaba cómo me veía”, dijo Kardashian en una entrevista con el podcast “We Are Supported By”.

“Me sentaba en casa y lloraba todo el tiempo. Tenía esta condición llamada preeclampsia y no sabía que la tenía. Consiste en una hinchazón excesiva en los pies y en la cara. Tuve que dar a luz seis semanas antes con un parto de emergencia y luego tuve otra condición llamada placenta accreta con mis dos bebés. Fue una locura”, aseguró.

