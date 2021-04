¿Kim Kardashian se suma a Bridgerton?

La segunda temporada de Bridgerton se encuentra en fase de producción y cada vez hay más expectativas entre los fanáticos.

Hace unas semanas se confirmó que Regé-Jean Page no va a estar más en la serie y ahora se vitalizó la invitación que le hizo una de las actrices a la modelo y empresaria Kim Kardashian .

En varias oportunidades, la modelo y empresaria, ha publicado en su cuenta de Twitter algunas opiniones respecto a la serie y fue Nicola Coughlan, una de protagonistas, quién decidió invitarla a participar de la nueva temporada.

OMG I’m gonna faint!!!!!! Does this make me an honorary Duchess in Bridgerton ?!?!?!? I am the corset Queen!!! https://t.co/pMDp15kVFp

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021