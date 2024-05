Luego de adelantar “Mustang”, “Split Screen” y “Nothing to do”, Kings of Leon acompañó el estreno de su nuevo disco con el video de “Nowhere to run”.

Filmado bajo la dirección creativa de la banda en colaboración con su socio Casey McGrath, el video los muestra interpretando el tema.

“Cuando tienes una banda, hay un vínculo como ningún otro, y cuando tienes una familia, tienes un vínculo como ningún otro. Tenemos ambas cosas. Pensé, si ponemos toda nuestra energía en algo, ¿quién nos detendrá? ¿Quién puede detenernos excepto nosotros?”, declaró el cantante Caleb Followill.

Kings of Leon presentará Can we please have fun a partir de junio por distintas ciudades de Europa y de Norteamérica.

