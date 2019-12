Kylie Jenner copia el abrigo más polémico de Rosalía

Kylie Jenner y Rosalía han comenzado a forjar una amistad que sorprendió a los seguidores de ambas. La imagen de la joven empresaria tomándose un trago con la artista española del momento generó miles de reacciones en las redes sociales y dejó a los seguidores de ambas celebridades sin palabras.

A esa foto la precedió un video de la multimillonaria saltando extasiada en un concierto de la cantante y un storie en el que la catalana mostraba lo que Kylie le regaló por Navidad. Pero tras varios días en silencio y sin mostrar un nuevo encuentro entre ambas, Jenner hizo gala de su predilección por Rosalía al llevar una prenda que ya lució ella.



Se trata del abrigo más polémico que ha llevado Rosalía: una chaqueta de piel que le valió una oleada de críticas por parte de sus seguidores y más de un insulto por parte de los colectivos animalistas.



Sin embargo, la foto Kylie con el abrigo firmado por Saks Pots, aunque no ha gustado, no ha generado ni la mitad del revuelo que generó Rosalía al llevarlo no una vez, sino tres veces en diferentes colores. “Piensa en el planeta”, “pensaba que había dejado de llevar animales muertos”, son algunos de los pocos comentarios negativos que ha generado la publicación.

