CONCEPCION DEPARTAMENTO CAPAYÁN

El viernes 25, se llevó a cabo el 1er. Festival del Arrayán, en las instalaciones del Club Sportivo Concepción. Al que asistieron una importante cantidad público para disfrutar de una gran cartelera artística, con números locales, provinciales y nacionales que deleitaron con sus presentaciones.

Es portal web de noticias que fuera parte en la difusión y estuvo presente para difundir los mejores momentos del evento las que quedaron reflejados en un álbum de fotos al que toda la gente pudo acceder. Lo que nos sorprendió fue la falta de coordinación que existe entre la Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio de Huillapima y las Instituciones del medio, con respeto a las fechas no se puede hacer coincidir dos eventos, porque no se puede competir con uno libre y gratuito, es imposible. Solo queremos recordarles a la Secretaria que por restricciones u otras no organizó, en la localidad de Concepción el Festival del Turismo, en Coneta El Tambo, en Los Ángeles de La Naturaleza, en El Bañado Unión de los Pueblos, en Colonia del Valle el del Tomate o el del Olivo. El tradicional desfiles de Murgas y Comparsas de Miraflores lo suspendieron. Festivales que mantenían viva las tradiciones y visibilizaban a dichas poblaciones. Si una institución se la juega con la organización de un eventos que sabemos lo que cuesta el Municipio debería estar para ayudarte y no para competirte con algo más grande y gratis.

La Comisión Directiva nos hizo llegar una nota en la cual agradece a todas las personas que han trabajado incansablemente para lograr este objetivo. A los colaboradores que siempre están predispuestos a ayudar y brindar un poco de sus tiempos, a Hernán Pacheco, Lucas Rearte, Freddy Bustamante, Miguel Villafañez, Edgado Villafañez, Damián Arrascaeta, Presidente del Club Belgrano, al Señor Humberto Zarate, a Viviana y Sergio Ruiz, a Analia y Aldo Barros. A todos los chicos, jugadores y jugadores que nos han ayudado con la limpieza y demás detalles para el festival.

Como así también al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia por el apoyo y ayuda que nos han brindado.

Una noche impecable, con las actuaciones de diferentes artistas, Litin Dúo, Sangre Nueva, Los chamameceros del Río, El Rey Yulian, L’orquesta enviado del Ministerio de Cultura, Las Voces del Chamamé, Los Puebleros Riojanos, a Francisco Álvarez y del Ballet Danza y Tradición”.

También vayan los agradecimientos a los Profesores Zurita Guadalupe, Pousa Alan, Narcisa Bustamante, Daniel Nieto por hacer posible tan bello espectáculo, a cada uno de los bailarines que a pesar de las noches de desvelo han logrado cumplir un objetivo más con tanta profesionalidad, al Ballet Morenos del Valle de Huillapima por su brillante participación como ya es costumbre.

Agradecemos la presencia del Padre Lucas Segura y la impecable conducción del Sr. Aldo Soria. Párrafo aparte para al Director y Productor artístico Pichi Díaz de Aimosgasta mil gracias.

Para finalizar un gracias totales a todos los que nos han acompañado en la noche del festival y nos han dado su apoyo para que Concepción se vista de fiesta!

Noticias del interior – Capayan por el Chasqui Digital