La cantante reveló qué pasó con su colaboración con Kanye West, ‘New Body’ fue el disco de mayor éxito que nunca salió

El tema se modificó para incluirlo en el noveno álbum de estudio de West, “Jesus Is King”, y se presentó en varias fiestas de escucha del disco. Sin embargo, ‘New Body’ fue retirada del tracklisting poco antes de que ‘Jesus Is King’ saliera a la venta tras los informes de “diferencias creativas” entre Minaj y West.

Además, la canción se filtró en línea en el 2019 y al año siguiente la artista dijo que hablaría con Kanye para darle un lanzamiento adecuado.

En una nueva entrevista con la radio Hot 106, Minaj declaró: “El público adoraba ‘New Body’. Al igual que, ‘New Body’ fue el disco de mayor éxito que nunca salió”.

También ha dicho que West la obligó a reescribir la canción en numerosas ocasiones para que encajara con la imaginería más religiosa de ‘Jesus Is King’.

“Así que lo que me pareció interesante fue que Kanye me hizo escribir mi verso de ‘New Body’ cuatro veces para encajar en el punto en el que la canción se encontrara creativa y espiritualmente bien en su vida”

“Si ‘New Body’ hubiese salido cuando él no estaba en su época de gospel, entonces habría visto la luz. Pero no lo hizo, así que no estaba previsto. Todo el mundo sabe que fue el éxito que se escapó”.

“¿Y si te llaman para ‘DONDA 2’?”, le preguntó entonces el presentador a Minaj, a lo que respondió: “Creo que el barco ha zarpado para ‘New Body’ porque todo el mundo ha llegado a amar la forma original en que la escucharon, así que dejaré que todo el mundo tenga eso en su corazón. Es lo que es. A veces las cosas suceden así en nuestro mundo. No puedes predecir cómo se van a presentar las cosas al mundo”.

West ha revelado que ‘DONDA 2’ saldrá a la venta el 22 de febrero y contará con la producción ejecutiva de Future. También se ha confirmado que Marilyn Manson está trabajando en el disco.

La cantante también ha anunciado los detalles de un nuevo single en colaboración con Lil Baby – ‘Do We Have A Problem’ aterrizará este viernes 4 de febrero. El material es el que le sigue al tema ‘Boyz’, una colaboración con la ex miembro de Little Mix, Jesy Nelson, que salió el pasado octubre.

The post LA CANCION DE KANYE WEST & NICKI MINAJ QUE NUNCA SALIO first appeared on Metro 95.1.