La caricatura que hizo reír a Simone Biles en medio del difícil momento que vive en Tokio 2020

La atleta Simone Biles no está pasando un buen momento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La estadounidense de 24 años se retiró de dos finales producto de la presión y exigencia que había sobre sus hombros.

Si bien la determinación de la medallista olímpica derivó en un verdadero fenómeno de apoyo, con numerosas figuras del deporte saliendo a respaldarla, también hay quienes la han cuestionado duramente, asegurando que el argumento de la salud mental no es más que una excusa.

Ese es el caso del presentador británico Piers Morgan, quien hace unos días publicó un polémico tuit que generó una serie de reacciones en su contra. “¿Son los ‘problemas de salud mental’ ahora la excusa para cualquier mal rendimiento en el deporte de élite? Que broma”, manifestó el panelista de “Good Morning Britain”.

Sin embargo, las muestras de cariño y apoyo han sido mayoritarias y le dan la razón a la deportista, que prefirió cuidar su salud mental y bienestar por sobre algún logro profesional.

Una de las muestras de cariño que recibió Biles fue la pintura que le regaló un artista chileno y que la hizo reír de buena gana.

Se trata del caricaturista Jorge Mora, reconocido por retratar a estrellas del deporte y que no dudó en hacer un dibujo de la reconocida atleta estadounidense.

PANAM SPORTS GIVES A GIFT TO THE BEST GYMNAST EVER, @simonebiles !!! We hope you recover soon and can be representing Team USA and the entire Americas very soon!

PANAM SPORTS LE HACE UN REGALO A LA MEJOR GIMNASTA DE LA HISTORIA

Caricatura de Jorge Mora de Chile pic.twitter.com/mjyn9IQgZf

— Panam Sports (@PanamSports) July 29, 2021