La Casa de Papel 4: los autores aseguran que será la temporada más traumática de todas

La famosa banda de delincuentes de La Casa de Papel volverá a Netflix el 3 de abril de 2020 en una cuarta entrega de la serie. La producción protagonizada por el equipo liderado por El Profesor fue vista por 34 millones de personas en sus tres temporadas anteriores.

Álex Pina y Esther Martinez Lobato, guionistas de la producción, no pueden revelar detalles de la serie, pero confesaron que será la temporada más traumática de todas. “Tanta tensión tenía que explotar por algún lado”, expresó Martínez Lobato. “Ni el profesor espera este caos”, aseguran desde la cuenta oficial de La Casa de Papel en Twitter.

La serie encontró fanáticos en todas partes alrededor del mundo, incluso figuras como Stephen King se proclamaron seguidoras de la banda de atracadores: “Ok, Netflix, me has dejado enganchado. ¿Cuándo vuelve La casa de papel? Porque me voy a hacer viejo esperando”, twitteó el escritor.

Por suerte, y para la alegría de todos los fans, La Casa de Papel ya estaría renovada para una quinta temporada que empezará a filmarse a principios de 2020.