Con un gran marco de público, estimado en 5.000 personas, el fin de semana arrancó la primera fecha de «La Chaya Joven» en #Tu Capital.

Villa Cubas se vistió de fiesta y volvió a vivir el tradicional carnaval en su barrio. Esta vez, la renovada plaza recibió a vecinos y vecinas que se convocaron para chayar al ritmo de las murgas y batucadas locales.

Este espacio para el encuentro de la familia fue organizado por el Punto Joven en coordinación con otras áreas de la Municipalidad de la Capital y contó con la presentación de excelentes artistas como Marco Esqueche, Luz Segura, sumado a la novedad del momento: La Batalla Freestyle Payador vs Raperos, Ewayá Folk, La Triada, el Taller de Danzas de Villa Cubas (Rita Soria) y muchos más. Las batucadas que le pusieron ritmo de fiesta fueron El Estilo y La Lokura, como no podía faltar el grupo de cumbia del momento: After Vip. La conducción del evento estuvo a cargo de Jhony Vega.

Cabe destacar que, desde la Municipalidad de la Capital invitan a las vecinas y vecinos a vivir unas semanas a puro color y carnaval recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad. El próximo encuentro se realizará el próximo sábado en la Plaza Vida, ubicada en la avenida Santo Domingo 79 y la Plaza de Valle Chico, también será escenario de esta fiesta carnavalesca.

Cronograma de los siguientes eventos en #Tu Capital:

Jueves 17/2 Jueves de Compadres 18hs. – Glorieta 25 de Mayo.

Sábado 19/2 Plaza Vida 18hs. – Chaya Joven.

Domingo 20/2 Plaza Valle Chico 18hs. – Chaya Joven.

Jueves 24/2 Jueves de Comadre 18hs. – Glorieta 25 de Mayo.

Viernes 25/2 Desentierro 18hs. – Casa de la Puna.

Sábado 26/2 Paseo de Carnaval 18hs. – Av. Bicentenario.

Domingo 27/2 Chayita de los Niños 18hs. – Plaza Alameda.

Domingo 6/3 Entierro 18hs. – Casa de la Puna.

COMPARTE

La entrada «La Chaya Joven» arrancó con una gran convocatoria en #Tu Capital se publicó primero en Informate Catamarca.

Noticia del medio Informate Catamarca