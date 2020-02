La curiosa reacción de un automovilista al ver que había sido chocado por Zidane

El sábado por la noche Ignacio Fernández circulaba en su Audi A4 por las calles de Madrid cuando al entrar a una rotonda frenó para darle el paso a otro vehículo que circulaba por la calle.

Fue ahí cuando otro auto lo chocó por detrás. Grande fue su sorpresa al bajarse y ver que el que conducía el otro automóvil era nada menos que Zinedine Zidane, el director técnico del Real Madrid.

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

“Nada más verlo le reconocí y le dije ‘me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal’”, dice Fernández según recoge Marca.

Fernández reconoce que cuando vio que era Zidane se quedó tranquilo. “Al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado”, dijo.

Para evitar que la situación se alargara y llegaran los medios de comunicación, ambos acordaron solucionar el asunto por teléfono. “Le di mi teléfono pero él no el suyo, como me imaginaba”, dijo.

Sin embargo, antes de partir, Fernández no perdió la oportunidad y aprovechó de pedirle una selfie al ídolo francés. “Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane”, señaló.

Su nombre es Ignacio Fernández y el sábado pasado se dirigía hacia una feria en Valdebebas cuando un Audi lo chocó. ¿Quién era el conductor? Zinedine Zidane. Tras arreglar lo del seguro, le pidió una foto. “Mis amigos no me iban a creer que Zidane me había chocado”, dijo… pic.twitter.com/9ZYZ7V3XWs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 13, 2020

“Él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”, agregó.

Foto: Shutterstock