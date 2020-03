La decepción de Jennifer Lopez tras no ser nominada a los Oscars 2020

La decepción de Jennifer Lopez tras no ser nominada a los Oscars...

Jennifer Lopez abrió su corazón y habló sobre el dolor de no haber sido nominada a los Premios Oscar 2020 por su actuación en Hustlers. La actriz admitió que siente que “decepcionó a todo el mundo”.

En una entrevista con Oprah Winfrey, la actriz y cantante confesó: “Estaba un poco triste por la acumulación de artículos [que decían que sería nominada]. Recibí muchos elogios, más que nunca en mi carrera (…) Leyendo todos los artículos pensaba: ‘¿podría suceder esto?’, y luego no fue así y pensé: ‘ouch’. Fue un poco decepcionante“.

Además, Lopez explicó que sentía que había decepcionado a la gente y a su equipo: “La mayoría de mi equipo ha estado conmigo durante años, 20, 25 años, y creo que tenían muchas esperanzas en eso y también lo querían. Así que sentí que decepcioné un poco a todos”.

Aunque continuando con su reflexión, agregó: “Te das cuenta de que esperas la validación de la gente. Quieres que la gente diga que hiciste un buen trabajo, y me di cuenta: “No, no necesitas eso”. Lo haces porque te encanta. No necesito este premio para decirme que soy suficiente”.

¡GO, JLO!