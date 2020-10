La despedida: los héroes de la guitarra y el adiós a Eddie Van Halen

Tras la pérdida de Eddie Van Halen el martes, el gran guitarrista fue honrado públicamente por decenas de sus compañeros en el mundo del rock. Entre los que rindieron homenaje a la leyenda de Van Halen se encuentran otros íconos de la guitarra como Jimmy Page, Angus Young, Tony Iommi y más.

No hay duda de que Eddie Van Halen fue uno de los mejores en tocar la guitarra, habiendo revolucionado el instrumento. Dicho esto, su estatus icónico se vuelve aún más evidente cuando los guitarristas de Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Queen, The Who, Rage Against the Machine y más hablan de el de esta manera.

En la página oficial de Zeppelin, Page comentó: “Con gran tristeza escuché el fallecimiento de Eddie Van Halen. Él era el verdadero: fue pionero en una técnica deslumbrante en la guitarra con gusto y garbo que sentí que siempre lo colocó por encima de sus imitadores”.

Young de AC/DC comentó: “Eddie era una maravilla de la guitarra, tocaba pura magia. Para el mundo de la música fue un regalo especial. Para aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados de haberlo conocido, una persona muy especial. Deja un gran agujero en muchos corazones. A la familia Van Halen, mi más sentido pésame “.

Iommi de Sabbath, en gran parte acreditado por inventar el heavy metal, escribió: “Estoy devastado al escuchar la terrible noticia del fallecimiento de mi querido amigo Eddie Van Halen. Luchó una batalla larga y dura con su cáncer hasta el final. Eddie era una persona muy especial, un gran amigo, un guitarrista brillante que fue idolatrado por millones de fanáticos y un ser humano encantador ”.

Brian May, de Queen, compartió una foto de sí mismo con Eddie en Instagram y escribió: “Completamente destruido al escuchar la triste noticia. Este hombre maravilloso era demasiado joven para ser tomado. Qué talento, qué legado, probablemente el guitarrista de rock más original y deslumbrante de la historia. Pienso en él como un niño, un prodigio inocente, siempre lleno de alegría, siempre modesto, y esos dedos verdaderamente mágicos abrieron la puerta a un nuevo tipo de juego. Atesoro los momentos que compartimos. Su muerte deja un agujero gigante en mi corazón “.