La diputada herrera apunto contra las obras de la provincia

La diputada remarcó que “cuando la política de salud no es clara, o no es una prioridad, las inconsistencias salen a la luz”. “Desde el inicio de la gestión de Jalil, anunció mínimo cinco veces que se abocaría a resolver las falencias edilicias del Hospital San Juan Bautista, mal estado edilicio que comenzó en el mandato de Lucía Corpacci. Lo anunció en cada asamblea legislativa y luego reiteró su compromiso en cuanta nota periodística quiso”, señaló.

En esa línea, enumeró que “primero prometió un Polo Sanitario, después prometió mudar el Hospital a los talleres de Vialidad Provincial, después anunció la compra de un terreno en donde se construiría finalmente el Hospital, y mientras tanto anunció mejoras edilicias de todo tipo”. “Ahora anuncia la refuncionalización del Hospital en su ubicación actual, a pesar de que él mismo dijo que esto no era conveniente porque era una zona inundable”, remarcó.

“Llegamos una y otra vez a la lamentable conclusión de que no les importa la salud, pero no cualquier salud, la pública, la de los que menos tienen. Me pregunto si no saben cómo solucionar la problemática o no les interesa, si es que no hay recursos o que se dilata cualquier intervención que la mejore para favorecer la salud del sector privado. Jalil finaliza su mandato sin haber cumplido su promesa de un hospital digno para todos los catamarqueños, y esa es la realidad con la que debemos convivir día a día”, lamentó la diputada.