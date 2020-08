La divertida broma que le hizo Paul Walker a un niño cuando le pidió una foto siete años atrás

Un usuario de Reddit compartió una foto inédita de Paul Walker y contó la divertida historia detrás de esta. En el año 2013, cuando apenas era un niño, el padre del joven le tomó una fotografía junto al actor protagonista de Rápido y Furioso y él no tenía idea de quién se trataba.

El usuario identificado como Boatering relató que la foto fue tomada en un autódromo. Tras reconocerlo, su padre le pidió a Walker si podía fotografiarlo junto a su hijo. El fallecido actor, que vestía el uniforme del equipo AE Performance, accedió.

La anécdota es graciosa por dos razones: en primer lugar, porque el chico no tenía idea de que se trataba de una estrella de Hollywood y en segundo, por la broma que le hizo Walker mientras posaban frente a la cámara. “Papá me llevó al autódromo hace siete años. Miren a Paul Walker, que me metió un dedo en la nariz“, escribió el joven.