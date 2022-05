ACTÚA MEDIACIÓN ESCOLAR

Ocurrió la semana pasada. La docente no permitió que un niño vaya al baño y se orinó encima.

La Dirección de Mediación Escolar del Ministerio de Educación actuó en el caso de la docente que maltrató a un niño no permitiéndole ir al baño. El pequeño de 12 años se orinó encima frente a su compañeros. El caso salió a la luz la semana pasada tras viralizarse en las redes el audio del pequeño llorando cuando le cuenta a su madre lo vivido. Además de lo administrativo, en el caso hay una presentación penal.

El hecho sucedió en una escuela provincial de educación técnica de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, y tras tomar conocimiento del hecho desde el Ministerio de Educación, que conduce Andrea Centurión, se envió al equipo de Mediación Escolar al lugar.

Según la información oficial, ayer lunes el equipo se reunió con la docente sindicada, con la mamá del niño y el equipo de conducción de los tres turnos de la escuela.

En ese sentido se conoció que en el marco de la reunión la docente reconoció que la forma en que se dirigió por audio al grupo de estudiantes “puede” no ser la correcta. En tanto la madre del niño se mostró muy angustiada por lo sucedido ya que su hijo no quiere volver a la escuela. Por esta razón la mamá radicó la denuncia y sostuvo que no quiere hacerle daño a la docente, pero sí que cambie su actitud.

En relación con el accionar de la docente, el equipo le solicitó que “erradique las formas arcaicas de acción, tales como penitencias, amonestaciones y la amenaza de bajar las notas por mal comportamiento”.

Por su lado el equipo de conducción de la escuela señaló que se trabaja en la importancia de continuar hablando con la madre para que el niño se reintegre, esperarlo y hacerle saber que la escuela lo está esperando.

Finalmente la Dirección de Mediación Escolar elabora por estas horas un informe para solicitar una sanción para la docente y luego se enviará a jurídico para que la superioridad determine qué sanción corresponde o si amerita intervención del área de Sumarios del Ministerio.

Finalmente trascendió que la docente aún sigue sosteniendo que el niño “fue responsable por haber estado jugando y no avisarle con tiempo que quería ir al baño”.

El hecho

El hecho se conoció cuando un alumno le contó a su madre que le solicitó a su docente autorización para ir al baño, pero ésta no se lo permitió y el niño terminó orinándose encima delante de un grupo de compañeros. La madre, al enterarse de que su hijo debió cumplir la orden por su calidad de alumno, viralizó la novedad a través de las redes sociales.

El audio habría sido grabado después de lo sucedido porque otro niño sacó su teléfono celular para fotografiar al niño que se había orinado lo que disgustó a la docente y reprendió a todos diciéndoles que les bajaría la nota.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada La docente acusada de maltratar a un niño será sancionada se publicó primero en Catamarca Provincia.