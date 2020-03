La era animada: los dibujos continúan en una industria prácticamente parada

La pandemia de coronavirus ha paralizado la mayor parte de la industria del entretenimiento. Pero mientras Netflix, Hulu y Amazon pusieron las producciones en espera para proteger a sus actores y equipos, hay una faceta del panorama televisivo que ha descubierto cómo adaptarse al nuevo entorno: las series animadas.

Como detalla The Hollywood Reporter, las productorias de animación están encontrando formas de llevar adeltante las restricciones de distanciamiento social para no tener ni una sola una traba en proceso de creación de contenido.

20th Century Fox TV (ahora propiedad de Disney) está utilizando un programa llamado Toon Boom para mantener a los equipos detrás de The Simpsons, Family Guy, Bob’s Burgers y la nueva Duncanville colaborando en guiones gráficos.

Antes de que el gobernador de California, Gavin Newsom, emitiera órdenes de trabajo desde el hogar, la red ya le había dicho a los animadores de Family Guy que se llevaran sus tablets a casa, o compraron nuevas para artistas y directores para facilitar el trabajo a distancia.

Mientras tanto, series como Big Mouth de Netflix están llevando a cabo lecturas de tablas virtuales, mientras que Family Guy está haciendo que su sala de escritores se reúna en Zoom y que tenga grabaciones de puntajes de forma remota. Emily Spivey, la creadora de Bless the Harts de Fox, está ejecutando sesiones de edición en Skype, mientras que los actores pueden grabarse utilizando micrófonos de alta calidad.

Los animadores pueden usar grabaciones previas hechas con Zoom para ponerse a trabajar, mientras que el trabajo de voz puede colocarse en capas más adelante en el proceso, en el caso de los que no tienen micrófonos específicos.

Como explicó el co-showrunner de Family Guy, Rich Appel, “En los programas que tienen la suerte de tener el presupuesto para hacerlo de esta manera, como Family Guy, The Simpsons y Bob’s Burgers, y otros, los artistas esperan para obtener pistas de audio y se ajustan en función de las interpretaciones vocales que obtienen. Eso no significa que no puedan hacerlo sin pista de audio. Tenemos una gran cantidad de pistas de audio para la próxima temporada para que los artistas trabajen. Sí, las cosas tienen que ajustarse cuando obtenemos el audio final, pero si se trata de empujar, los artistas y animadores pueden asignar movimientos de labios y actuación facial a lo que escuchan en su cabeza. Pero no alcanzaremos ese punto durante unos meses porque ya tenemos una reserva de episodios grabados “.