LIGA DE VETERANOS DE CATAMARCA

Ayer sábado, en cancha de Dña. Rosa, en categoría súper maxi La Estación visitaba a CAI-SA y le ganó 3 a 2. En los primeros minutos el tricolor perdía 1 a 0, los dirigidos por Ricura Pereyra no se encontraba en el terreno de juego, no podía hacer pie en el mismo, hasta que promediando la etapa, tras una buena triangulación del medio juego tricolor, Marcelo Quiroga con una pincelada establece la igualdad en el marcado.

Los visitantes comenzaron a inclinar la cancha a su favor y antes de que espire la etapa Beto Palacios aprovecha un rebote y clava un golazo, con ese resultado se fueron al descanso.

En la segunda parte, los de CAI-SA se viene con todo a nivelar las acciones a todo o nada y es donde el tricolor aprovecha una contra y Marcelo Hauy sentencia el tercero, partido liquidado. Pero faltando unos minutos vuelve a descontar los de CAI-SA, pero no le alcanzó. Con este resultado La Estación es mas puntero que nunca.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada La Estación es una topadora en súper maxi se publicó primero en Catamarca Provincia.