La ex del ladrón asesinado en Quilmes por un adulto mayor: “Mi hijo se quedó sin papá por este señor”

Tras el asesinato del ladrón en Quilmes, habló la ex y dijo: “Mi hijo se quedó sin papá por este señor”. Ahora, el adulto mayor de 70 años deberá cumplir prisión domiciliaria y está con custodia.

En las últimas horas, los familiares de Franco Moreyra, el joven muerto, fueron a buscarlo hasta la casa para pedirle que “dé la cara”. “Mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor. Yo soy la mamá del hijo, ustedes hablan bolud…”, dijo a los gritos en las cámaras de A24.

“Que salgan y hablen ahora, en nuestra cara. ¿Por qué se refugian?”, agregaron los familiares. “Ese viejo de mi… no tenía por qué salir a matarlo a mi tío”, comentaron.

La casa de Jorge Ríos, el hombre acusado de asesinar a Moreyra, está custodiada por un grupo de Infantería de la Policía Bonaerense, pero su familia ya anticipó que venderá la propiedad y se irá del barrio por miedo a sufrir represalias.

“Me parte el alma despedirme de la casa donde crecí y me crié. Mis papás levantaron esta casa, y yo me acuerdo estar picando piedra para poner una vereda”, se lamentó una de las hijas de Ríos en diálogo con TN Central. “Tengo miedo por mi familia, por mi papá y por toda esta gente que queda a merced de los delincuentes, y no se sabe qué va a pasar”.

