La expareja de Sebastián Villa dijo que perdió un embarazo por los golpes del futbolista de Boca

“En mayo de 2019 tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató”, contó. “Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”, agregó.

“Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”, confesó.

“Lo perdoné demasiadas veces por la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoradas”, dijo.