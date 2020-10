La familia de Brenda Gordillo se quedó sin abogado

Iván Espeche, el hermano de Brenda Micaela Gordillo, la joven que en marzo pasado

fue brutalmente asesinada, denunció públicamente que renunció el abogado que los

representaba como querellante, Pedro Vélez. “No tenemos recursos para buscar a

otro abogado y ellos (la familia de Naim Vera) tienen plata para contratar a los

mejores. No sabemos qué va a pasar con la causa”, dijo el joven en diálogo con El

Esquiú.com.

El hermano de la joven asesinada relató que “se comunicó con mi mamá, ella fue a

hablar porque le llegó citación porque mañana tiene que presentarse en Fiscalía, y al

llegar él le dijo que ya no podía ir porque ya había renunciado”.

El joven indicó que “el viernes a la tarde fuimos con mi tía a hablar con él, nos dijo

cómo iba la causa y nos dio a entender que nos liberaba para que busquemos a otro

abogado, pero no nos dijo voy a renunciar, no entendimos eso. Le dijimos que no

queríamos cambiar porque desde el primer momento nos dio su palabra de que

íbamos a seguir hasta las últimas consecuencias, pero nunca fue del todo claro con

nosotros”.

El joven manifestó que el letrado habría argumentado que no podía seguir llevando

adelante la representación de la familia luego de la marcha del miércoles pasado, en

la que se produjeron algunos incidentes con la Policía. “Nos dijo que somos violentos,

pero acá el único violento es Naim Vera Menem y ahora tiene todas las de ganar”.

Espeche indicó que la familia no está pasado por un buen momento económico, lo

que les impide buscar otro representante legal. “Sabemos bien que si no hay un

querellante encima del fiscal la causa no avanza, tenemos miedo de que esto afecte

a la causa, ellos tiene para pagar una defensa, pero nosotros no. Estamos

angustiados, no sabemos qué vamos a hacer”, dijo finalmente el hermano de la

víctima de femicidio.

Crimen

El 1 de marzo pasado, Brenda Micaela Gordillo fue brutalmente asesinada,

presuntamente, por Naim Vera, quien luego se entregó por el hecho aunque

aduciendo que la joven se había caído por unas escaleras.

Luego se difundieron las cámaras de seguridad que lo mostraban descartando parte

del cuerpo de la joven en un contenedor, el que había reducido quemándolo en una

parrilla. El resto del cadáver fue encontrado a orillas de la ruta provincial Nº4.