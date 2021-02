La familia de Brenda Micaela pedirá $13 millones de resarcimiento económico

La familia de Brenda Micaela Gordillo se constituyó como actor civil y solicitarán a la

familia de Naim Vera Menem la suma de 13 millones de pesos como resarcimiento

económico.

El Tribunal de la Cámara Penal Nº1 admitió a la madre de la joven asesinada en la

Acción Civil y si para la jornada de hoy la defensa del joven no presenta una

oposición al respecto, quedará consolidada como actor civil, además de querellante

en la causa.

La cifra es en concepto de daño emergente, daño moral, psicológico y familiar en la

persona de María Isabel Espeche, que es la madre y única heredera de Brenda

Micaela Gordillo.

Además se hizo el control de los actos procesales para dilucidar si hay algún error en

el expediente que sea sensible a un pedido de nulidad por parte de la defensa en el

transcurso del debate, que tal y como anticipó El Esquiú.com, sería en los últimos

días de abril o los primeros de mayo, teniendo en cuenta el calendario de debates

que se maneja en la Cámara Penal.

“Del punto de vista formal no hay ninguna nulidad”, expresó el abogado Sebastián

Ibáñez, quien junto a Bruno Jerez representan a la madre de la víctima en la querella.

El letrado indicó que “se convocó a las partes para que se examinen las actuaciones,

los secuestros, y en el caso que lo consideren necesario, recusen a alguno de los

miembros del Tribunal. Hay tres días corridos para hacer eso y después el Tribunal

va a emplazar para que en diez días corridos se ofrezca la prueba para el debate”.

Femicidio

Naim Vera Menem está imputado por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, por los

hechos que habrían ocurrido el 1 de marzo del año pasado en horas de la

madrugada en un departamento de calle Ayacucho Norte.

La joven se habría encontrado con Vera en la plaza Virgen del Valle y se dirigieron al

inmueble, que estaba deshabitado. Allí, tras una discusión, Vera la habría asfixiado

para luego intentar reducir su cuerpo quemándolo en una parrilla.

Tras esto, habría arrojado sus restos en un contenedor de basura y a la vera de la

ruta Nº4.

El lunes que viene, al cumplirse el primer aniversario del femicidio, la familia de la

joven convoca a una marcha para reclamar justicia y cadena perpetua para el

presunto femicida.