La foto de un recién nacido quitándole la mascarilla al médico que da la vuelta al mundo

“Esperemos que sea una señal”, escribió un usuario sobre la imagen que compartió el obstetra Samer Cheaib.

El obstetra Samer Cheaib compartió una fotografía en la que aparece junto a una recién nacido quitándole la mascarilla y que se ha viralizado a través de las redes sociales.

“La foto de la esperanza”, la han llamado los usuarios, luego que el médico originario de los Emiratos Árabes la compartiera en su cuenta de Instagram.

Symbol of “Hope” This is Samer Cheaib, Dubai gynecologist. He posted this photo with a newborn in the first moments of his life – the little one tried to remove the mask from his face The doctor wrote: We are all waiting for the signal remove the masks and return to the routine pic.twitter.com/tgzaCLneZ6

— Kinjal (@KinjalAdhyaru11) October 15, 2020