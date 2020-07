La hija del exguitarrista de la “Bersuit” denunció a su padre por abuso sexual y psicológico

Lucila Righi, hija del exguitarrista de la Bersuit, Oscar Righi, denunció a su padre por violencia de género. En el escrito que hizo público a través de las redes sociales explica que fue sometida a reiterados abusos. “Basta de silencio”, escribió.

“Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria”, comenzó. “Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años. De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos y me daba culpa después”, agregó.

“Luli la mentirosa de repente, dijo que la abusaban sexualmente en la escuela. Y papi la llevó al psicólogo, y automáticamente papi le dijo a luli que su mamá era un demonio, que la maltrataba y que tenía que irme a vivir con él”, recordó. “A papi se le ocurrió en ese preciso momento y de forma impulsiva crear una nueva familia, y trastornarme hasta odiar con 8 años a toda mi familia materna”, dijo.

“Papi me pedía que me bañe con él, estaba bien, ¿no? Era chica. Papi me pedía que me bañe con el… ya tengo 13, ¿no te parece un poco raro? Papi me tocaba mi cuerpo mientras dormía, ¿Esta bien? No, porque no puede ser cierto porque yo era horrible, no era como las demás, sólo era una buena compañera de charlas, de descargas”, apuntó.

Además, la joven dio detalles de los maltratos diarios que sufría, desde comparaciones con sus hermanas de parte del músico, así como aberrantes situaciones de tocamientos y abusos sexuales. “Disfrutaba de mi angustia, y se excitaba con eso”, expuso Ume Bôshi. “A papi no se le contradecía nada, si no empezaban los tirones de pelo y los gritos”, exclamó. “Y cada vez que quise irme por mi cuenta, la violencia que ejerció sobre mí no tiene palabras”, reveló.

“Este caso no es más importante que otros por ser Oscar de Bersuit. Yo hablo y publico para no callar, para que podamos hablar todos, no para fomentar odio, si no seguimos el mismo círculo”, admitió.

“Acá estoy Oscar, esta es la última poesía que te dedico, disfrutala, pero esto no termina acá. Estoy prendida fuego, ya no soy víctima, y que nadie me tenga pena. No tengo más miedo”, cerró.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año

VER MÁS: Condenaron a un hombre que explotaba sexualmente a sus hijos a cambio de vino y dinero

La entrada La hija del exguitarrista de la “Bersuit” denunció a su padre por abuso sexual y psicológico aparece primero en TKM.

http://www.mundotkm.com/