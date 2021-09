La historia de la argentina que inspiró un capítulo de “Modern Love”

La serie “Modern Love” de la plataforma Prime Video estrenó hace algunos días su segunda temporada, en la que incluyó una historia de amor real, que vivió la argentina Cecilia Pesao. El episodio se llama “Extraños en un tren” y cuenta con las actuaciones de Kit Harington y Lucy Boynton.

Todo comenzó cuando se tomó un tren de París a Barcelona, por un viaje de trabajo, así que lo que menos esperaba era enamorarse. “Cuando llego a mi asiento él ya estaba sentado y tenía sus cosas en el mío. Le hablé en francés porque estábamos en París y él me contestó en inglés. Pensé que me ninguneaba por mi flojo francés y que por eso me respondía en inglés”, expresó.

La Argentina de 44 años agregó que el viaje y la conversación siguió así hasta que “él me preguntó de donde era y ahí le comenté que soy de Argentina. Y me dice: “pero venga que yo soy español”, ahí fue gracioso y aflojó la dinámica”. Quedaron en encontrarse dos semanas después, aunque no intercambiaron redes sociales, ni celular, nada.

“Empezamos a hablar como muestran en la serie y me comenta, yo en dos semanas tengo que ir a Francia a dar un curso, si querés nos encontramos en la estación de Lyon. Y ahí nos despedimos”, recuerda Cecilia. Y justo antes de ese encuentro llegó la pandemia.

“Cuando volví a París Macrón decretó el confinamiento y quedamos todos encerrados. Como en todos lados pensamos que iban a ser dos semanas. De ahí no nos vimos más“. Sin embargo, contó que “él pudo acordarse mi apellido de un momento que yo abrí los mails de trabajo y él lo vio”.

“Me buscó y ahí estuvimos en contacto. Charlamos y tuvimos un ida y vuelta. Yo quedé encerrada en París y él en Barcelona. Después pasó que yo escribí la historia para The New York Times y no le conté todo eso. Pero de que escaló tanto cuando la publicó el medio hasta que llegó a Amazon y se hizo un capitulo dije, ahora le tengo que contar”.

“Modern Love”, es una serie que tuvo muy buenas críticas y mucha repercusión en todo el mundo. Todas las historias tienen inicio y fin en cada capítulo y están basadas en una serie de cartas enviadas a una sección especial del diario New York Times.

¡Mirá el tráiler acá!

