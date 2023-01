Los trabajos para recuperar la Hostería Polo Giménez, ubicada en las Sierras de

Ancasti, en la cima misma de la Cuesta del Portezuelo, continuarán por un tiempo

y no tienen fecha de inauguración.

Desde el año 2020 se encuentra en manos del Municipio de Valle Viejo, tras firmar

un contrato en comodato para su explotación con el Ministerio de Cultura y

Turismo de Catamarca, después de 10 años de concesión por parte de

particulares.

Según las autoridades chacareras, siguen encontrándose con numerosas fallas

estructurales en el complejo.

Manuel Díaz, encargado de la Hostería, aseguró que el avance de obra es muy

importante. “Si bien se nos postergó la fecha de inauguración por problemas

edilicios que surgieron de una obra que estaba totalmente mal”, expresó en

diálogo con Radio Valle Viejo.

“Nosotros estamos tratando de mejorarla y dejarla en óptimas condiciones”, indicó

el representante. En cuanto a las mejoras que se realizan en el lugar, señaló:

“Cambiamos todo lo que es el sistema eléctrico, todo el sistema de plomería, se

agrandaron y se mejoraron las habitaciones, se agregó balcón a las habitaciones,

extendimos más el balcón exterior”.

En este marco, manifestó: “Cuando nosotros inauguremos, la gente va a poder

apreciar y disfrutar de esta hostería”.

Asimismo, Díaz señaló que en el lugar trabaja un grupo de 25 personas, 10 horas

por día en distintos turnos: “Hay un grupo que se queda y vamos rotando”.

Díaz no pudo precisar cuánto es el tiempo que va a llevar habilitar totalmente las

instalaciones de la hostería porque constantemente “surgen varios inconvenientes

de la obra en sí”. “Ahora estamos enfocados en la restauración. Sí se contempla

de ampliarlo, pero no podríamos dar fecha sobre eso, es un esfuerzo muy grande

que está haciendo la Intendencia en cuanto a inversión”.

El lugar

La Hostería Polo Giménez es llamada así en honor al legendario folclorista autor

de la famosa zamba “Paisajes de Catamarca”.

Solo la aventura de transitar la serpenteante cuesta, con vistas increíbles del Valle

Central catamarqueño, es suficiente para sentir que se llega a un lugar único.

La zona donde se emplaza la hostería garantiza una estadía inolvidable, con

avistaje de cóndores, y un hermoso paseo por las sierras, por eso es un lugar tan

esperado por la comunidad catamarqueña como para los turistas que recorren el

lugar.