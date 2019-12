La humildad de Cristiano Ronaldo: ‘No tengo defectos’

Aunque este año el Balón de Oro se lo arrebató Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los mejores jugadores del último tiempo. Es un profesional del fútbol y se ve como el mejor de todos.

Así lo dejó en claro en una entrevista que concedió a DAZN Italia, donde no tuvo reparos en asegurar que no tiene defectos. “El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos”, afirmó el portugués.

Palabras que carecen de humildad, pero que no extrañan viviendo de la boca de CR7. Y aunque a algunos les puede molestar esa arrogancia, el delantero se ha esforzado para estar donde está.

Con el Real Madrid lo ganó todo y a lo largo de su carrera ha ganado en cinco oportunidades el Balón de Oro. Además, alzó el trofeo de la Eurocopa junto a Portugal en 2016. “Fue el trofeo más importante de mi carrera”, aseguró.

Ahora su objetivo es ganar la mayor cantidad de títulos con la Juventus, club en el que reconoce sentirse a gusto. “Es mi prioridad. Me encanta todo sobre la Juve y la cultura italiana, estoy feliz aquí y quiero jugar unos años más”, señaló.

Foto: Shutterstock