La impresionante imagen de Madrid cubierta de nieve tomada desde el espacio

El temporal Filomena es considerada la tormenta más grande que ha azotado a España en los últimos 50 años.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, solicitará la declaración de zona catastrófica, debido a los estragos que ha dejado el temporal Filomena y que ha cubierto de nieve prácticamente toda la capital española.

Solo en lo que respecta a edificios, las autoridades estiman en más de 20 millones de euros los daños ocasionados por el temporal. Un botón de lo que ocurre en el resto de España y que es considerada la tormenta más grande en los últimos 50 años, provocando la alerta roja en cinco regiones del centro del país.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó que se han movilizado efectivos desde Aragón y Castilla y León. Castilla-La Mancha cuenta también con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias ante la situación creada por Filomena.

Una imagen satelital de Madrid es la prueba más contundente de los estragos que han dejado las nevazones en la capital española. La foto fue tomada desde el espacio por el programa de observación terrestre de la Unión Europea Copernicus.

#ImageOfTheDay #BorrascaFilomena 1/6#Spain was hit by a historical snowfall @CopernicusEU #Sentinel2 yesterday captured these rare images

El satélite #Sentinel-2 de #Copernicus capturó ayer estas excepcionales imágenes

#Madrid #Filomena #FilomenaMadrid

