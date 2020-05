La increíble transformación física de Mike Tyson para regresar al cuadrilátero

Casi una década ha pasado desde que Mike Tyson se retiró del boxeo profesional. Sin embargo, el dos veces campeón de pesos pesados tiene todas las intensiones de volver a subir al cuadrilátero.

Su objetivo es regresar a la actividad con fines benéficos y después de que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus. Mientras está a la espera del fin de la cuarentena, el estadounidense de 53 años se está preparando con todo para estar en el mejor nivel.

Así quedó de manifiesto en una fotografía que subió su preparador físico, Rafael Cordeiro, a Instagram, en la que se ve el impresionante cambio que ha tenido Tyson.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb) el 2 de May de 2020 a las 6:21 PDT

De hecho el propio Cordeiro se sorprendió al ver el nivel y fuerza que aún tiene Tyson, a pesar de que hace 10 años no se coloca los guantes. Incluso lo comparó con jóvenes 30 años menor que él.

“No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que los chicos de 21 y 22 años”, señaló en conversación con ESPN.

Parte del duro entrenamiento que está llevando a cabo Tyson se puede apreciar en un video que subió él mismo a las redes sociales, en las que se puede apreciar que la fuerza y rapidez la mantiene a pesar de los años.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mike Tyson (@miketyson) el 1 de May de 2020 a las 12:07 PDT

Según contó Cordeiro, llevan trabajando tres semanas seguidas, donde intercalan trabajos de cardio, guantes y golpes al saco. “Tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más potencia, más velocidad, todo”, dijo.

Además, reconoció el cambio que ha tenido Tyson durante los últimos años, donde ha trabajado aspectos personales y se ha reconciliado con una parte de su vida de la que no estaba orgulloso.

“Creo que Mike luchó contra sí mismo durante mucho, mucho tiempo. Está orgulloso de ser el Mike Tyson que es hoy”, agregó.

Foto: Shutterstock