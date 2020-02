La increíble voz de una mujer que se atrevió a cantar ‘Shallow’ de Lady Gaga en un desafío en el metro

Se trata de Charlotte Awbery, una cantante profesional que fue parada en el transporte público para participar en el reto.

No todos los artistas profesionales consiguen la fama tan fácil y rápido. A veces tienen que pasar algunos años y ocurrir un hecho fortuito para que salten al estrellato y se vuelvan populares.

Así lo ha demostrado la historia de Charlotte Awbery, una mujer del este de Londres. Ella es cantante profesional, tiene una asombrosa voz y muchas tablas, pero no era realmente conocida, hasta ahora.

Awbery ahora está siendo conocida en el mundo entero gracias a que apareció en un challenge en las redes sociales. La suerte hizo que el influencer Kevin Freshwater se topara con ella y se quedara con la boca al abierta al oírla cantar.

El pasado domingo, el humorista subió su video a Facebook, en el que mostró a personas anónimas por la calle para su reto “Termina la letra”. Algunos cantaron tímidamente pequeños versos, pero otros, como una mujer que sale del metro, terminó cantando “Shallow”, de Lady Gaga, a viva voz. Esa es Charlotte, que sorprendió a Freshwater con su técnica vocal, recoge 20 Minutos.

“Me quedé impresionado y sin palabras”, declaró el autor del video a Today. “Estoy agradecido de tener una plataforma para poder mostrar su increíble talento al mundo”.

Algunas cuentas en Instagram y Twitter, centradas en dar noticias sobre Lady Gaga, compartieron el video, que ha llegado a acumular más de 23 millones de visitas.



Como consecuencia, la cantante profesional y compositora ha ganado seguidores en Instagram y ya acumula más de 167.000 fans. En su cuenta, además de sus asombrosos looks, publica vídeos cantando temas como “Purple Rain”, de Prince, o “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley.

