La insólita compra de Tom Holland para prevenir el desabastecimiento durante la cuarentena

Ante la cuarentena, muchas personas alrededor del mundo entraron en pánico por miedo a quedarse sin comida y se compraron todo lo que había en el supermercado. Esto llevó a que en muchos lugares falten algunos de los elementos más básicos como el papel higiénico o el huevo.

Ante el desabastecimiento, Tom Holland, el Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, decidió “tomar el toro por las astas” y comenzó su propia producción de huevos. ¡¿QUÉ?¡

A través de sus redes sociales, el actor de 23 años explicó que para hacerle frente a la falta de huevos en el supermercado decidió adoptar tres gallinas, a las que llamó Predator, Ranger y Chestnut.

“Con todo lo que está sucediendo, los supermercados están vacíos”, relató Holland. “No hay huevos. No tenemos huevos. Entonces pensamos resolver ese problema, nos convertiremos en la fuente de los huevos. Ahora somos dueños de gallinas”.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2

— (@nomadspideys) March 22, 2020