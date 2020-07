La intendenta Susana Zenteno sufrió un mal momento con vecinos

Una situación que involucra a vecinos como así también al entorno de la intendente

de Valle Viejo, Susana Zenteno, generó malestar y polémica en tierras chacareras.

Esta situación se registró en la tarde del domingo, momentos en los cuales Zenteno

se encontraba realizando una actividad y allí se habría generado un cruce con un

vecino e inclusive hubo insultos verbales y gestos.

Sobre esta situación, uno de los involucrados, Cristian Moreira, un ingeniero

chacarero, señaló que estaba en la localidad de Las Esquinas cuando llegó Zenteno

a su domicilio y que tras golpear las manos no salió a atender a la jefa comunal,

explicando que lo hizo “porque no quería tener ningún tipo de inconveniente con ella”.

Siguiendo con su relato, Moreira dijo que cuando la jefa comunal se retiraba, el

asistente que la acompañaba le tiró un bolsón en el alambrado. Este gesto, según

Moreira, lo tomó como una “humillación a su persona” explicando que esto es así

porque “hay un montón de familias en Las Esquinas que lo necesitan, no me pueden

venir a dejar a mí un bolsón cuando hay muchas familias que realmente lo

necesitan”.

Ante esto, Moreira relató que llevó y dejó de manera “cordial” el bolsón a Zenteno,

agregando que “gente de ella lo rompió al bolsón”, mencionando que uno de los

colaboradores le hizo un gesto que provocó que reaccionara lanzando parte de la

mercadería.

“Yo no he agredido a ninguna persona, ni siquiera a la señora intendente”, expresó

en diálogo con radio Valle Viejo.

Repudio

Mediante un comunicado, la concejal de Valle Viejo, Belky Pennise Zavaley (Frente

de Todos) repudió la agresión que sufrió la intendente Susana Zenteno y parte de su

equipo, el domingo en la localidad de Las Esquinas, mientras visitaban a las familias

de esa comunidad.

“Hoy más que nunca quiero hacer propio el sentimiento y pedido de nuestro querido

Presidente: de terminar con los odiadores seriales para poder construir el país que

queremos, la Argentina del mañana, porque entre todas y todos debemos dejar atrás

el odio y las divisiones para unirnos en un destino común”, expresó la edil chacarera

al advertir que ninguna sociedad puede salir adelante con insultos, divisiones y

fundamentalmente teniendo al odio como común denominador.

Recordó que en estos tiempos de pandemia que nos tocan vivir, “en los que mucha

gente arriesga sus vidas por nosotras y nosotros, debemos unirnos en busca de ese

destino común” por lo que pidió a la comunidad chacarera, que sea respetuosa,

agradecida y sobre todas las cosas más solidaria y humana con el otro. “Esto que

hoy nos pasa nos debe enseñar una vez más el verdadero valor de la gente y de la

vida, agradezcamos en vez de criticar, aportemos en vez de descalificar y

construyamos en lugar de agredir”, sostuvo.