Johnny Marr ha respondido a las recientes declaraciones de Morrissey, en las que el ex líder de los Smiths le pedía a Marr que dejara de mencionarlo cuando concediera entrevistas.

En un post en su sitio web “Morrissey Central”, el controvertido cantautor escribió: “Esto no es un despotrique ni un bombardeo histérico. Es una petición educada y calmada: ¿Podría usted [Marr] dejar de mencionar mi nombre en sus entrevistas? ¿Podrías, en cambio, hablar de tu propia carrera, de tus propios e imparables logros en solitario y de tu propia música? Si puedes, ¿podrías dejarme al margen?”

Morrissey continuó: “El hecho es que no me conoces. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos”.

En respuesta, Marr tomó Twitter el 26 de enero y se dirigió directamente a Morrissey, escribiendo: “Una ‘carta abierta’ no ha existido realmente desde 1953, ahora todo son ‘medios sociales’. Incluso Donald J. Trump lo tenía claro. Además, este asunto de las noticias falsas… un poco 2021 ¿sí?”

Y a continuación le añadió el hashtag “#makeindiegreatagain” y, en otro post en la plataforma de Instagram, compartió una foto suya descansando en una hamaca en el mar.

Dear @officialmoz . An ‘open letter’ hasn’t really been a thing since 1953, It’s all ‘social media’ now. Even Donald J Trump had that one down. Also, this fake news business…a bit 2021 yeah ?#makingindiegreatagain — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 26, 2022

Ambos fueron compañeros de banda en The Smiths durante seis años y publicaron cuatro álbumes juntos: ‘The Smiths’ (1984), ‘Meat Is Murder’ (1985), ‘The Queen Is Dead’ (1986) y ‘Strangeways, Here We Come’ (1987). Morrissey sacó a relucir este tema en su post:

“Me encontraste lo suficientemente inspirado como para hacer música conmigo durante 6 años”, dijo. “Si yo era, como afirmas, un monstruo tan desagradable, ¿dónde te dejó esto exactamente? ¿Secuestrado? ¿Mudo? ¿Encadenado? ¿Secuestrado por extraterrestres bizcos? Eras TÚ quien tocaba la guitarra en ‘Golden Lights’, no yo”.

Luego continuó: “Sí, todos sabemos que la prensa británica publicará cualquier cosa que digas sobre mí siempre que sea cruel y salvaje. Pero tú ya has hecho todo eso. Sigue adelante. Es como si no pudieras descruzar tus propias piernas sin mencionarme. Nuestro periodo juntos fue hace muchas vidas, y mucha sangre ha corrido bajo el puente desde entonces. Llega un momento en el que debes responsabilizarte de tus propios actos y de tu propia carrera, con la que te deseo buena salud para que la disfrutes. Pero deja de usar mi nombre como cebo para los clics”.

Morrissey se despidió: “Por favor, para. Estamos en 2022, no en 1982”.

Esto se produce luego de que Marr compartiera la razón por la que no es “cercano” a Morrissey en una reciente entrevista, afirmando que son “muy diferentes”.

El legendario guitarrista y cantautor habló con la revista Uncut para la portada de su último número, donde habló de la creación de su nuevo álbum en solitario “Fever Dreams Pt 1-4”, así como de su colorida historia de trabajo con artistas como The Cribs, Modest Mouse, Nile Rodgers, Chrissie Hynde, Bernard Sumner de New Order, Billie Eilish, Hans Zimmer y muchos más.

“Es una forma simplista de decirlo, pero una de las razones por las que he estado en tantas bandas fue porque quería ser fiel a ellas”, dijo Marr. “No te sorprenderá si te digo que estoy muy unido a todos los que han trabajado conmigo, excepto al más obvio. Y eso no es una gran sorpresa porque somos muy diferentes, Morrissey y yo. Pero con todos estos músicos diferentes, puedo llamar y hablar por teléfono a cualquiera y seguir desde donde lo dejamos.”

