La intersindical FUSSI volvió a marchar contra la reforma del estado

Con una convocatoria sensiblemente menor a la de la primera marcha, ayer, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) volvió a movilizarse por las calles del centro de la ciudad, desde la sede de ATE hasta Casa de Gobierno, para protestar en contra del proyecto de reforma del Estado, que incluye una serie de modificaciones al régimen del empleado público.

Si bien desde el sector reconocieron una concurrencia de manifestantes más baja que la anterior marcha, redoblaron la apuesta y anticiparon que la semana que viene volverán a movilizarse, en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno provincial que los convocó a un nuevo encuentro para mañana.

Uno de los oradores de la protesta fue el titular de ATE, Ricardo Arévalo, quien explicó que la movilización se realizó “contra este injusto ajuste que pretende llevar adelante este Gobierno”.

A su vez, lanzó fuertes críticas al ministro de Gobierno, Jorge Moreno, porque “como si fuese poco, también nos ningunean a través de la prensa. El ministro nos plantea en una reunión para crear una secretarÍa para una reforma laboral y, al otro día, cambia el discurso y sale a decir que los trabajadores somos lerdos para entender. Nosotros le decimos que nosotros no somos mentirosos ni tramposo como ellos”.

“Si ellos no cumplen, nosotros estaremos nuevamente aquí”, advirtió.

Por su parte, el secretario general del SOEM Capital, Walter Arévalo, volvió a cuestionar la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y se preguntó por qué el proyecto sufrió cuatro modificaciones “si supuestamente no perjudicaba a los trabajadores”.

Tras cuestionar algunos puntos del proyecto del Gobierno y lanzar que la próxima semana podrían realizarse cortes de ruta como parte de la protesta, Arévalo comentó que el gobernador Raúl Jalil los convocó a un nuevo encuentro mañana. El viernes, esperamos encontrarnos con una respuesta y si tenemos una buena respuesta, estas movilizaciones se van a parar, pero creemos que también es necesario que se haga una reapertura de paritarias”.