Ayer, tuvo lugar la primera audiencia de conciliación en la dirección provincial de

Inspección Laboral entre los gremios docentes y el Gobierno. Durante la reunión la

intersindical docente ratificó el pedido por un 40% de recomposición salarial,

flexibilizándolo en dos partes, 20% en septiembre y 20% en octubre con revisión

de cláusula gatillo.

Asimismo, los gremios recibieron el anteproyecto sobre jornada extendida el cual

será socializado con los afiliados para luego elevar un informe de acuerdo a las

consideraciones que crean convenientes.

En ese sentido, en el inicio de la reunión la intersindical docente solicitó que se

reconsidere la situación del descuento del día de paro del lunes 29 de agosto

teniendo en cuenta que al momento de la notificación muchos docentes ya se

encontraban ejerciendo la medida y ante el pedido de recomposición salarial

solicitó una respuesta a la propuesta del 40% presentada días pasados.

Sobre lo mismo, la contadora Marqueza Blanco, manifestó que el gobierno

provincial continúa garantizando el salario mínimo docente conforme acta paritaria

nacional señalando que con los haberes del mes de agosto se hace efectivo el

incremento del 8,08% previsto para el mes de septiembre.

En otro tramo de la reunión, Ateca solicitó que el anteproyecto sobre jornada

extendida llegue a cada uno de los gremios para así poder analizarlo de manera

rigurosa y elaborar un informe del mismo. También en cuanto a lo salarial solicitó

el 40% de incremento.

Por su parte, desde Sadop solicitó que se analice la situación de los docentes del

sistema privado que de implementarse las nuevas modalidades de manera

extendida o completa quedarían en disponibilidad sin goce de haberes

considerando una cuestión sumamente necesaria de tratar.

Asimismo, la intersindical manifestó que elevará las propuestas para ser

recepcionada por el ministerio ya que se considera que estaría compleja la

situación laboral de los docentes especiales específicamente en la

incompatibilidad horaria y de puntos y que se considere la situación de los

docentes que se desempeñen en los distintos niveles de sistema educativo.

Al respeto, el secretario General del Sidca, Sergio Guillamondegui, comentó que

“como intersindical continuamos firmes en el pedido de reivindicación salarial y en

el tema de condiciones laborales pasamos a una nueva reunión para ver el tema

de la extensión de la jornada”.

“Desde Sidca también planteamos que tiene que haber un diálogo con la

comunidad educativa para que la resolución de los conflictos sea consensuada,

esa fue una política que tuvo el Gobernador en su comienzo, pero entendemos

que muchas veces avanzan con reformas y no se consultan y en la práctica se

quiso hacer lo mismo con la reforma del Estatuto, con la modificación de la

incompatibilidad para el nivel superior y se lo está haciendo ahora”, afirmó.

Por último, dijo que “entonces queremos tener reglas claras y que sean

beneficiosas para los docentes, para la comunidad y para los alumnos”.

Por su parte, el secretario General de Suteca, Juan Godoy señaló que “en lo

personal y como Suteca, bastante desagradable, en realidad pretendíamos que

fuera de conciliación y no de obligación y por el otro lado la dirección que

Inspección Laboral que tendría que ser árbitro y no juez y parte como lo es, inicia

la reunión preguntándonos que pedíamos y le contesté muy molesto que de hace

quince días que venimos planteando por escrito el petitorio al ministerio de Trabajo

por lo salarial y a Educación por lo pedagógico”.

“Por parte de Trabajo traían de nuevo la propuesta del 8% que la consideramos

insuficiente y volvimos a ratificar el pedido del 40% para este segundo semestre,

sobre eso dejamos bien limpia la propuesta que la flexibilizaríamos en dos partes

de 20%, uno en septiembre y el otro en octubre y que finalizado octubre la revisión

de la cláusula gatillo según la inflación del mes”, subrayó.

Asimismo, dijo que “en definitiva, en mi opinión es más de lo mismo y esa

estrategia de estirar en el tiempo es comprimir el conflicto”.