LIGA DE FÚTBOL DE VETERANOS

Hoy se posarán en el penúltimo peldaño de la larga escalera que se tuvo que transitar para completar la temporada 2021/2022 que incluyó los Campeonatos Anual y Clausura que se programaron en el ámbito de la actividad futbolística destinada a “los adultos mayores” que alberga la Liga local de la especialidad.

No se podrá cumplir con el deseo consensuado en relación a la definición de la última competencia del año en sus distintas categorías, no dan los tiempos pensados; las últimas exitosas actuaciones del seleccionado argentino que nos representa en el Campeonato Mundial de Fútbol que se juega en Qatar, que provocan su continuidad en sus fases de avance en la competencia y cuyas jornadas de disputa se vienen superponiendo con los días exclusivos para que “los veteranos” puedan jugar, llevaron a decidir que hoy se desarrollen algunos partidos durante la jornada matutina correspondientes a la definición de los finalistas de las categorías en juego que, merced a todas estas modificaciones no tienen más alternativa que las divisiones que debían jugar finales a dos partidos, lo harán a uno solo, el que –en principio– se disputará el próximo sábado 10 de diciembre.

También fue importante disponer en ámbitos de la dirigencia liguista, ir definiendo algunos ítems relacionados con la organización de la Cena Anual de Premiación que, recordamos, tendrá lugar el sábado 17 de diciembre en los salones del Predio Ferial; para ello se comunicó que las tarjetas de invitación para participar de la misma ya están a la venta en la sede de la Institución, calle Clorinda Orellana Herrera 459 de Barrio Villa Bosch, de lunes a jueves en el horario de 19:30 a 21:30, hasta el jueves 16 de diciembre.

Volviendo a la competencia futbolística, hoy la jornada iniciará a las 8:30 en cada escenario donde se programaron los partidos, con la siguiente diagramación:

Cancha de 2 partidos 8.30 y 10.00 – Cancha de 3 partidos 8.30, 10.00 y 11.30 horas.

CANCHA 1 DE COMERCIO

Comercio – Tesorieri (Máster).

Círculo Médico – Independiente (Máster).

CANCHA DE 9 DE JULIO

9 de Julio – El Auténtico (Máster).

Liberal – Los Amigos (Máster).

CANCHA 2 DE NINO

Astrada – Comercio “A” (Graduados).

Los Amigos – Liberal (Graduados).

CANCHA DE POLICÍAS RETIRADOS

Fomento – Comercio “B” (Graduados).

Maderera – REV “B” (Graduados).

CANCHA DE CORONEL DAZA

Policías Retirados – REV “A” (Graduados).

Banco Nación – Nino (Máster).

CANCHA DE SARMIENTO

Policial – Fomento (Senior).

Astrada – Círculo Médico (Senior).

Jugadores sancionados

Categoría Máster

Juan Arrosas – Independiente – 2 partidos.

Víctor Ovejero – Independiente – 2 partidos.

Vicente Jaimez – El Auténtico – 2 partidos.

Fuente: El Chasqui Digital

