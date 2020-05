La joven embestida por una motocicleta realizo un descargo en facebook

Una joven ciclista que junto a un amigo sufrieron un violento accidente sobre la ruta

provincial N° 1, a la altura del ingreso a la localidad de Las Piquitas, detalló por medio

de Facebook el siniestro vial, acusando a quien conducía la motocicleta de que los

atropelló de negligencia.

En su posteo, la joven reflexionó: “Cómo una persona de 18 años, arriba de una

moto, imprudente, sin casco, a toda velocidad, sin las manos en el manubrio, podía

decidir sobre la vida de mi amigo y de la mía”.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió a las 17.40 del domingo en el

departamento Fray Mamerto Esquiú, protagonizado por una motocicleta Motomel 110

cc. negra y roja conducida por Ramón Flores (18), quien colisionó con dos bicicletas;

una marca Sars verde, rodado N° 29, al mando de Mauro Román Amaya Ibáñez (20),

y una Venzo rodado N° 29, de colores negro y rosado, en la que circulaba María Eva

Godoy (22).

Ambos ciclistas fueron asistidos por personal médico del SAME, e intervinieron

efectivos de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú y sumariantes de la

Unidad Judicial N° 11 para labrar las actuaciones de rigor.

Angustia

“Llegué a casa y lloré. Lloré muchísimo, como si me saliera el corazón”, describió la

joven luego del episodio.

A su vez, expresó que los deportistas iban ataviados con “nuestros cascos, tapa

bocas, campera rosado fluor (para que nos vean desde una gran distancia), anteojos

y guantes. Felices de volvernos a encontrar compartiendo nuestra pasión. Despacio,

precavidos. Un chico de aparentemente llamado Ramón de 18 años estaba yendo a

Pirquitas a toda velocidad con su moto (…) sin casco, sin las manos en el manubrio.

Empezó a perder el control de su rodado y comenzó a deslizarse sobre el otro carril

(donde estábamos nosotros, pegados a la banquina y uno detrás de otro). Y ahí fue

cuando derrapó y chocó primero a mi amigo (Mauro Amaya) y luego a mí,

provocándonos lesiones menores (gracias a Dios y a los seres que nos protegen)”.

La joven también aprovechó el espacio para agradecer a quienes les brindaron

asistencia antes de la llegada del SAME, y relató, asimismo, la diversidad de trámites

que debieron llevar a cabo para recuperar las bicicletas, lo que lograron recién cerca

de la medianoche y tras visitar la Fiscalía y varias unidades judiciales.

Por último, destacó que al reencontrarse con sus vehículos, estos tenían las ruedas

traseras destrozadas, “marcadas por una persona que no le importó si su acción

podía llevarse la vida de otra persona”.

Imprudencia

La joven relató por Facebook el hecho denunciando al conductor.