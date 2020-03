La justicia maneja dos hipotesis del macabro hecho

Naim Vera (19) actuó con macabra frialdad: asfixió hasta dar muerte a Micaela Gordillo y después quemó su cuerpo, desechó sus partes en distintos lugares y volvió y limpió todo el departamento ubicado en Maestro Quiroga al 60 (Ayacucho norte). Así lo señala el informe de la autopsia realizada a los restos de cuerpo encontrado y las pericias llevadas a cabo en la escena del crimen. Los detalles que van revelándose de la pesquisa que lleva adelante el

fiscal Hugo Costilla no dejan de asombrar, mientras Naim espera detenido en la base de Investigaciones para ser indagado hoy bajo el delito de «homicidio agravado por femicidio».

Según lo estiman los médicos forenses, Micaela habría sido ultimada alrededor de las 2 de la mañana. Naim le habría colocado un trapo en la boca, que podría ser parte de una remera con la que comenzó a asfixiarla. Rasguños que el joven tiene en sus antebrazos indican que Micaela intentó defenderse. Finalmente, con la joven ya sin vida, el femicida desplegó un plan siniestro para deshacerse de la evidencia. Se manejan dos hipótesis. Una, que le cortó los brazos y las extremidades inferiores y metió una parte en el asador, que mide unos 40×50 centímetros. Después habría colocado el torso y la cabeza. Como se habría quedado sin leña y el cuerpo no terminaba de quemarse decidió repartir lo que quedaba y tirarlo en distintos lugares. En una caja puso el torso y la cabeza, y en una canasta lo poco que quedaba de las extremidades. Así las repartió en ruta 4 y en un contenedor.

La otra hipótesis es que envolvió el cuerpo en una frazada y lo puso en la parrilla. Como no se terminó de quemar y se desmembró por efecto del calor, ubicó las partes mencionadas en una caja y en una canasta, y las repartió como se mencionó.

Limpio

Otro de los datos a los que accedió este diario es que cuando los peritos ingresaron al departamento lo encontraron todo limpio y hasta «lo habían baldeado”. Igualmente, en una detallada inspección ocular se encontraron restos de cabello y sangre. También una cuchilla, que fue secuestrada.

En la parrilla aún había restos de huesos y cabellos, elementos encontrados en una minuciosa inspección.

Posteriormente, los peritos encontraron las otras partes del cuerpo en el contenedor.

Durante la tarde del domingo, peritos de la División Criminalística y Homicidios trabajaron en el kilometro 11, en ruta provincial Nº4 y en el departamento en donde ocurrió el hecho.

La autopsia se inició pasada las 1.30 de la mañana. Participaron dos médicos forenses, Edgar Gallo Canciani y Sergio Andrada. Finalizó pasadas las 2.30 . Micaela murió por “asfixia por sofocación” provocada por un “trapo en la boca”.

Restos de ese trapo aún se encontraban en la garganta de la joven.

Otro de los datos que surgió de la autopsia fue que la joven no estaba embarazada. Es que en su versión a los policías, el acusado había señalado que habían mantenido una discusión porque ella le había manifestado que estaba embarazada y le reclamaba que se hiciera cargo. Naim había manifestado que en la discusión ella cayó por las escaleras y murió. Ambas cosas quedaron descartadas. Él la asesinó.

Ruedas

En la tarde de ayer se llevaron a cabo distintos procedimientos en los que participó el acusado.

Fueron un total de cinco ruedas de reconocimiento y todas dieron positivo.

Tres policías de Seguridad Vial, quienes vieron y controlaron a Naim cuando bajó de desechar el cuerpo lo identificaron.

Según lo explicaron las fuentes, dos de los policías lo vieron detenido en el kilómetro 11 cuando realizaban recorridos por las inmediaciones. No notaron nada extraño. El restante es quien lo controló ya en el puesto caminero.

Los tres lo reconocieron entre varios jóvenes que colaboraron en la rueda de reconocimiento.

También, dos testigos de inmediaciones al departamento del joven. Sería una vecina que habría escuchado una fuerte explosión alrededor de las 4 de la mañana.

Naim

Naim Vera no era estudiantes de medicina como lo señalaron varios medios nacionales. Había estudiado medio año en Córdoba Abogacía, pero abandonó meses después.

El fin de semana próximo iba a volver Córdoba, ya que había rendido bien el examen de ingreso a la carrera de Administración de Empresas.

Tras cometer el hecho, volvió a su departamento y se comunicó con un amigo a quien le confesó lo que había hecho. Éste joven no le creyó y llamó al hermano de Naim y le contó.

Finalmente, le relataron lo sucedido al padre quien no dudo de llevarlo a la Brigada de Investigaciones y entregarlo.

Secuestros

El celular de Naim se encuentra secuestrado para pericias. El celular de Micaela no fue encontrado. En tanto la fiscalía ya cuenta con los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del Puesto Caminero y de todas las que tomaron el recorrido realizado por el joven. También las de vecinos.

Micaela Gordillo

Brenda Micaela Gordillo (24) era empleada de la Municipalidad de la Capital.

Por tal razón el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, decretó dos días de duelo en el ámbito municipal. El

instrumento no significa asueto, sino que propone -dentro de la actividad laboral- dedicar estas jornadas a la

reflexión y concientización contra la violencia de género, un flagelo.

Micaela vivía en Polcos, Valle Viejo, junto a su madre y hermanos. Le gustaba hacer deportes, jugaba al hockey.

Tenía su automóvil, un Volkwagen Gol que fue encontrado estacionado por calle Junin, frente a la plaza Virgen del Valle. Allí había dejado el auto.