Una investigación realizada por Ruido (Red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles), Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad, arrojó que 9 de cada 10 legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos. Relevó información de las 23 provincias argentinas, más la ciudad de Buenos Aires.

Entre los datos que se pudieron conseguir de algunas provincias, Catamarca quedó en el primer puesto de las que mayor cantidad de empleados tiene en todo el país. El número es de 3103.

La Legislatura tiene 3.103 empleados: 2.136 de diputados (1.571 permanentes, 471 transitorios con funciones políticas y 94 no permanentes) y 967 de Senadores (706 permanentes, 261 no permanentes).

Esto no contempla contrataciones a monotributistas. El presupuesto legislativo 2024 es de $32.856.275.443 ($18.760.281.270 Diputados y $14.095.994.173 Senadores).

El salario más alto de Diputados es del diputado, con $1.300.000 a marzo/24, el más bajo es un empleado índice 0,25, con $340.000. La Cámara tiene dos secretarios y dos subsecretarios (Administrativo y Parlamentario), un secretario Privado de Presidencia, 15 directores, cinco secretarios de Bloque, cinco prosecretarios de Bloque, 17 jefes de Área, 37 jefes de División y 13 asesores.

Cada legislador puede nombrar máximo 8 empleados/asesores con el índice más bajo (0,25). Por mes, cada diputado administra “subsidios”, que se rinden a fin de mes por $280.000, añade el informe.

El salario más alto del Senado es el del senador, con $1.500.000. Tiene 4 secretarias y 4 subsecretarías (Administrativa, Parlamentaria, Legislativa, Institucional), Contaduría y Tesorería General, secretario Privado de Presidencia, cinco directores Generales, 14 directores de Repartición, 12 asesores de Bloque, 7 coordinadores generales, 4 coordinadores de Área, un chofer de Presidencia, dos secretarios de Bloque, un prosecretario de Bloque, 16 secretarios Privados de Senadores, dos tesoreros de bloque y 86 asesores de distintos niveles. Cada senador puede designar 5 o 6 asesores. Tienen “Subsidios” y “Gastos de Bloque”: montos desconocidos.

Ambas Cámaras registran asistencia por huella digital o planilla. Quienes marcan con huella cobran extra por presentismo. La mayoría firma planilla.

El relevamiento de Ruido detectó que la Legislatura resulta un buen “refugio para parientes y exdirigentes”, con casos de parientes y/o exfuncionarios provinciales que recayeron como empleados en, al menos, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

También describió la situación de Catamarca como de “gastos sin control” dado que no hay información ni detalles de la estructura de personal de la Legislatura. Los “Gastos de Bloque” son aportes mensuales que se actualizan con los salarios, tampoco se rinden y son discrecionales, al igual que lo destinado a “subsidios”.

El informe también menciona “las polémicas 26 designaciones de familiares o dirigentes vinculados a la oposición, tras un acuerdo, nunca desmentido, entre el Gobierno y los diputados radicales. Además de denunciantes de retención de sueldos desde 2018 por parte de legisladores, aunque ninguna de las causas prosperó.

Panorama nacional

Más allá de esto, dijeron que “en la mayoría de los casos resulta difícil conocer las cifras exactas de planta de personal, debido a la falta de registros completos”. Por ejemplo, no tienen datos de: Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Este trabajo, basado en pedidos de Acceso a la Información, declaraciones periodísticas, análisis y recolección de datos durante más de cuatro meses, búsquedas en boletines oficiales, se enfocó en indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado.

Según manifiestan, la consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista en forma de historias derivadas de la falta de control: diputados que cobran doble salario, que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o que retiran millones en gastos protocolares sin rendir cuentas, sin mencionar las incorporaciones masivas o las denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura.

Además, agrega, que sólo en 11 de los 24 distritos nacionales se pudo relevar el dato de asesores por legislador. Tampoco fue posible determinar si existe presupuesto por bloque en 19 casos.

En la mitad de los recintos (12) no hay registro de asistencia de personal o bien faltan datos suficientes para saber si existe. En 5 de los 24 hay gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información como para detectar si los mismos existen o no.

