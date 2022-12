En un día, la Legislatura le convirtió en Ley el Presupuesto general de la provincia

al Gobierno por $453 mil millones, aunque sin el acompañamiento de la oposición

en la Cámara de Diputados. Fue allí donde hubo dos sesiones con sus respectivos

momentos de tensión y polémica: en la última ordinaria del año para tratar la

Impositiva 2023 y la Ley de leyes, gran parte del arco opositor se abalanzó con

bríos sobre la presidencia a cargo de Cecilia Guerrero por la lista de oradores.

Luego, plantearon que la sesión especial para tratar las proyecciones financieras

de ambas Cámaras era nula, situación que el Frente de Todos rechazó. Tras el

partido de la Copa del Mundo en el que Argentina venció a Polonia sesionó el

Senado y, entrada la noche, convirtió en Ley todos los Presupuestos junto a la

Impositiva.

Ayer, las miradas se centraron en la Cámara Baja habida cuenta que la oposición

venía cuestionando que se le dé un “tratamiento exprés” al presupuesto e

inclinándose del lado del Poder Judicial por la poda de los recursos que este poder

del Estado estimaba destinar en personal para el año que viene -los fondos

finalmente fueron distribuidos en Salud y Educación-. Cuando arrancó la última

ordinaria, el oficialista Juan Denett (FT) pidió que a las 12.30 se lleve adelante una

sesión especial para abordar el presupuesto legislativo. Saltó el primer chispazo.

Sabiendo de antemano el resultado que iba a tener la votación a esa propuesta –

que terminó con 25 positivos y 15 negativos-, desde el interbloque Juntos por el

Cambio comenzaron a vociferar que era “una vergüenza”.

Luego de dos pedidos de tratamiento sobre tablas (uno de Hugo Ávila por la

resolución para que se haga extensivo el bono de $40 mil a municipales y otro del

radical Alfredo Marchioli para incrementar la Asignación Familiar) el presidente del

bloque radical, Luis Lobo Vergara, dijo que era una “patraña lo que está haciendo

la Cámara” y pidió una reconsideración. Fue rechazada. Luego comenzó a tratarse

la Impositiva, donde la oficialista María Argerich (FT) defendió el proyecto y

destacó que fue modificado por una sugerencia que realizó Marchioli. A su turno,

el legislador opositor buscó anotarse un punto más pidiendo ampliar la exención

del impuesto automotor para todos los vehículos que estén destinados a la

movilidad de personas con discapacidad. “No es esta la ley donde deba

promoverse la exención sino el Código Tributario provincial” le aclaró Argerich.

Luego, fue aprobado el proyecto.

Fondos

Con ello se procedió al tratamiento del Presupuesto, proyecto sobre el cual no

faltaron objeciones por parte de la oposición más allá que se realizaron

modificaciones al proyecto original. Los primeros dardos sobre la Ley de leyes los

lanzó Marchioli. Dijo que existen $40 mil millones de superávit que la Provincia

destinó a la obra pública “que está cartelizada” y que al “Gobierno no le interesa la

gente” por el destino de los recursos. Al planteo sobre las obras se acopló el

radical Alejandro Páez, quien sumó un planteo por “falta de información”. “No

obtuvimos todas las respuestas con la presencia de las Ministras” anexó luego

Tiago Puente. Sobre la cuestión minera y la pauta inflacionaria del 60 por ciento se

refirió la opositora Silvana Carrizo. “60% cuando se proyecta 90% para el año que

viene” alegó sobre lo primero para luego ironizar sobre lo segundo: “Agradezco

que después de un año de reclamo se haya incorporado los fondos fiduciarios al

presupuesto y esto no es por un pedido de la oposición, tienen que cumplir con la

ley de Administración Financiera”.

Hasta ahí iba todo dentro de los carriles de discusión previsibles. Sin embargo,

cambió con la participación del oficialista Jorge Andersch. Sucede que el

integrante del bloque oficialista fue el encargado de encender la mecha para la

explosión opositora. “La no aprobación de un presupuesto también va en contra de

la sociedad” expresó para, segundos después, plantear una moción de orden

puesto que “el debate está agotado” y votar el presupuesto. La reacción de Juntos

por el Cambio y el monobloque Frente Amplio Catamarqueño fue casi automática.

Lobo Vergara, Juana Fernández y Hugo Ávila entre otros, se pararon con claro

malestar y embatieron hacia la Presidenta para asegurarle a los gritos que habían

pedido la palabra antes de la moción. Se quedaron instalados cinco minutos como

mínimo frente a Guerrero y se escuchó un “somos legisladores, tenemos derechos

a hablar”.

En el mientras tanto, estaba en uso de la palabra Natalia Herrera (UCR-JxC). “Es

difícil hacer uso de la palabra después de este atropello” dijo la opositora cuando

ya se había morigerado el recinto. Sin perjuicio de ello, retomó las críticas.

“Aprobar el Presupuesto para que esta gestión sin prioridades, rumbo y

planificación siga estos pasos, nos convierte en cómplices” señaló para poner en

tela de juicio el mal estado edilicio del San Juan Bautista y la reparación de

escuelas “que vuelve a repetirse del presupuesto vigente”. Posteriormente, el

radical José “Chichí” Sosa adelantó que iba a rechazar el proyecto y renegó que

“en nombre del relato del diálogo nos vengan a imponer un presupuesto, un

presupuesto fantasma porque a quién le cabe creer que la inflación del año que

viene es del 60 por ciento”.

Tras tantas exposiciones opositoras, Argerich apeló a dar aclaraciones. “Hablan

que el presupuesto tendría que tener una política salarial, pero es un error

conceptual, la pauta, por constitución, es fijada por el Ejecutivo, por eso no

aceptamos la asignación familiar” distinguió la oficialista. También se refirió al

superávit señalando que “si uno ve los datos abiertos en la página web de la

Contaduría General de la provincia, normalmente a fin de mes la Provincia tiene

que tener un colchón financiero para todos las y los empleados de todos los

poderes”. Incluso remarcó que “el 45% del Presupuesto es para el gasto social, lo

que es Salud, Educación y Seguridad, es un Presupuesto pensado en la gente”.

Tras dos intervenciones más, se avanzó en la votación la cual no contó con el

acompañamiento del arco opositor.

Especial

Cerrado el temario de la última ordinaria, la Cámara Baja inició la sesión especial

pasada las 14.00. Argerich expuso en qué consistían los propuestos de Diputados

y Senadores. A su turno, Lobo Vergara afirmó que “estamos asistiendo a una

sesión trucha” ya que tenía en cuenta un artículo del reglamento interno que habla

sobre el tiempo de tolerancia. “Sin perjuicio de que considero que el miércoles que

viene debemos tratar los presupuestos, nuestra presencia no convalida lo que está

sucediendo” continuó el presidente de la bancada mayoritaria opositora para

reafirmar que “estamos en una sesión especial nula”. El planteo tuvo eco dentro

del bloque oficialista. Para el caso, tomó la posta Denett quien rescató que se

había certificado el quórum al inicio de la especial “y estaban presentes”. “El

quórum lo dan sentados en sus bancas, no confundan con el firmado de la

asistencia” acotó.

El oficialista subió la apuesta y apeló a otro artículo del Reglamento Interno que se

refiere a los casos en los que “hubiere dudas sobre la interpretación” del mismo.

“El artículo 161 dice que si hubiese dudas, el asunto pasa a dictamen de la

Comisión de Asuntos Constitucionales y si hubiera urgencia, la Cámara podrá

resolverlo con mayoría absoluta” precisó para pedir que se vote. Previsiblemente

fue rechazado el planteo de nulidad opositor. En cuanto a la votación por los

presupuestos de ambas Cámaras, el resultado fue 24 acompañamientos (el

oficialismo y Consenso Catamarca), 14 por la negativa (el arco opositor) y dos

ausencias.