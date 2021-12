La lluvia inundó las calles y generó daños en viviendas del Valle Central

Una vez más, la lluvia cubrió las calles de agua y ocasionó daños en domicilios del Valle Central. El agua empezó a caer en las primeras horas de la mañana. Esto perduró hasta la tarde. Hubo viviendas en las que ingresó agua y otras terminaron con sus estructuras dañadas. También se registró el colapso de algunas arterias. Por

otra parte, en el interior provincial se notó un crecimiento de los ríos en los departamentos de Pomán, Ambato, El Alto y Santa María. Esto informaron desde Defensa Civil de la Provincia a El Esquiú.com.

El director de Defensa Civil, Martín Castelli, brindó una entrevista a este medio y detalló: “En lo que es la Capital, el Valle Central, el trabajo que estamos haciendo ahora es inspeccionar algunas casas que tienen complicaciones, que les ha ingresado agua dentro de la vivienda o les ha afectado parte de su estructura;

anegamiento de barrios en la zona de La Chacarita, donde volvemos a decir que necesitamos obras hídricas, obras de bocatormentas para que las casas no se inunden tanto; algunas calles colapsadas por la gran cantidad de agua que cayó esta madrugada”.

El referente del organismo, además, remarcó que tuvieron entre 500 y 600 pedidos de ayuda por parte de vecinos. Vivienda colapsada

A raíz de las intensas precipitaciones caídas en el Valle Central y alrededores, los equipos de Defensa Civil se constituyeron en un domicilio ubicado sobre avenida Manuel Navarro, en el B° Santa Marta, propiedad de una familia que sufrió la caída del techo. Esto generó la lesión de una persona, que debió ser asistida por personal

del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Defensa Civil brindó la atención y asistencia a esta familia, conforme el particular caso.

Interior

En otro pasaje, Castelli describió el panorama del interior provincial. “Hubo una importante caída de agua en las zonas montañosas, lo que ha producido crecientes importantes en los ríos de Pomán, Ambato, El Alto, de Santa María, todos esos ríos grandes han tenido una creciente importante. En algunos casos, hasta de un metro. Han tenido mucho material de arrastre: piedra, barro. Tenemos algunos anegamientos de caminos por el plazo de una hora en el interior”, explicó