Ayer, a raíz de las intensas precipitaciones varias familias fueron afectadas y

reclamaron por asistencia. La importante caída de agua, hasta el mediodía fueron

más de 31 milímetros, en pocas horas provocó anegación de viviendas, techos

colapsados y caída de árboles en diferentes puntos.

Como así también, la acumulación de agua en distintas calles y avenidas

complicando el tránsito.

Uno de los sectores afectados fue el Loteo Parque Sur, donde los vecinos

reclamaron por soluciones.

Una vecina del lugar, en diálogo con El Esquiú Play, comentó que “hace un año y

medio vino el Gobernador y nos prometió que nos iba a dar una solución en el

tema de la vivienda para nuestro bienestar y hasta el momento no tenemos ningún

tipo de solución”.

“Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la lluvia, los ranchos están todos

con agua, no tenemos adónde estar, tenemos que estar en la calle. Perdimos todo

por la lluvia, el río está próximo, si viene una creciente nos lleva con rancho y

todo”, aseguró.

Además, agregó que “no tenemos colchones, no tenemos para darle de comer a

los chicos, no tenemos calzados, es una injusticia cómo estamos viviendo, no

tenemos ningún tipo de mejoramiento, no sé qué hace el gobernador con la plata.

No tenemos agua potable, no tenemos luz, no tenemos nada como la gente”.

Otra vecina, indicó que “el año pasado ya estuvimos evacuados, nos llevaron al

CIC Sur en donde estuvo el intendente y nos prometió que nos iba a ayudar para

salir de aquí y nos iba a dar un techo digno. No queremos bolsones, no queremos

nylon, queremos un techo digno para nuestros hijos”.

Loteo Más Saadi

El loteo Más Saadi, ubicado en Valle Viejo, también fue afectado por la caída de la

lluvia, que comenzó en las primeras horas de la mañana de ayer. Se trata de

familias que estaban ocupando tierras en el asentamiento La Laguna y que luego

fueron reubicadas.

Al respecto, Roxana Rodríguez, en diálogo con El Esquiú Play señaló que “la otra

semana ya va a hacer el mes desde que nos reubicaron aquí y no tuvimos ningún

tipo de adelanto sobre lo que nos prometieron. Una de las cosas era poner bien la

luz, si bien nos dijeron que iba a demorar, pero no podemos seguir así colgados

porque así no tenemos la tensión que debemos tener para conectar los artefactos

y todo se complica si llueve como hoy (ayer)”.

“Tenemos muchos problemas, ahora con el tema de la lluvia, también el tema del

agua, nosotros tenemos ahora cuatro manzanas, de lo que nosotros éramos

reubicados de La Laguna, los 23 ocupamos tres manzanas, hay una manzana que

quedó deshabitada y que ahora ya está la gente que ya tiene la reubicación que

viene un poco de la ciudad, otro poco del Portezuelo que están en la misma

situación nuestra”, indicó.

Además, agregó que “esto se agrava más porque si no alcanza el agua para los

que estamos viviendo aquí imagínense esto a futuro cuando ya estén todos

viviendo. Nosotros hasta que no esté el acueducto vamos a tener problemas”.

“El acueducto tiene que pasar la ruta 38 y ahí va a alimentar las 140, el Loteo Más

Saadi, un poco de Las Vías, así que pedimos que el acueducto llegue”, afirmó.

Otro vecino del loteo expresó que “tengo un niño pequeño, pedimos colaboración

con material para poder hacer una piecita porque en los ranchos nos llueve

adentro. El baño también es necesario”.