La madre de Agustin Rasguido comento que Elias Nievas no declaró porque estaba enfermo

Verónica, la madre de Agustín Rasguido, quien fuera brutalmente asesinado en la

localidad de Bañado de Ovanta el pasado 25 de diciembre, brindó detalles de cómo

sigue adelante la causa que investiga el homicidio de su hijo, e indicó que el

sospechoso que fue capturado días atrás, Elías Nievas, no declaró porque está

enfermo.

“Iba a declarar el jueves pasado y por problemas de salud que él comentó, no se

efectuó dicha declaración. Estamos esperando que de la parte de Fiscalía, se les dé

nueva fecha para que declare”, dijo la mamá.

A su vez, la mujer habló de su reacción al enterarse que Nievas había sido capturado

a más de tres meses del homicidio. “Al principio, en un momento de la noticia, fueron

sentimientos encontrados. Por un lado era alegría, por otro lado era dolor. Y de nuevo

recordar que mi hijo no estaba. Hay momentos que siento que él está, hay momentos

que no y hay cosas que me hacen reflexionar”.

Por otra parte, destacó la visita del gobernador Raúl Jalil y del intendente Guaraz:

“Tuve la grata visita de ambos” y hablaron “de lo que me tocó vivir a mí”.

Para finalizar, expresó cómo se siente ella actualmente: “Es algo confuso. Creo que

al que le toca vivirlo, me va a entender. Alguien de afuera no va a entender lo que a

mí me pasa. Mi hijo era el motor de mi casa. Me cuesta pero tengo que continuar”,

concluyó con dolor la progenitora.

Cabe recordar que el joven de 19 años fue matado a disparos presuntamente por

Nievas, en lo que habría sido un plan que llevó a cabo con su pareja, una jovencita

de 15 años.

La familia del joven espera que el sospechoso sea indagado en el marco de la causa

que investiga la Justicia Penal Juvenil.