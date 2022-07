“Es muy doloroso escuchar cómo supuestamente está persona le causó daños a Guada”, sostuvo Yamilia Cialone, al tiempo que pidió la intervención de los oficiales federales en la causa.

Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero, la niña de seis años que está siendo intensamente buscada desde el 14 de junio de 2021, cuando fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas, al sur de la provincia de San Luis; escribió una carta luego de que se conociera el testimonio de un hombre que dice ser el asesino de la menor.

En este contexto de conmoción e incertidumbre, la mujer pidió a los medios de comunicación “que tengan corazón” y “no saquen conclusiones anticipadas” en torno a la causa que investiga el paradero de su hija. “Bueno se supone que uno no puede decir nada porque ya salen los medios creando su perspectiva”, comienza su comunicado, que difundió a través de sus redes sociales, donde permanentemente actualiza sus miradas y novedades en torno a la búsqueda de la pequeña.

“Es lógico que la familia cuestiona el actuar policía de la provincia… Hace 1 año estamos buscando a Guada, va una persona a declarar a una comisaría provincial y lo primero que hacen es avisar a los medios. ¿Y la familia? ¡Bien gracias! Nos enteramos por todos los medios, nadie nos llamó ni nos informó”, denunció Cialone.

“Hay que ser éticos, ante semejante declaración. Primero, resguardar la información. Segundo, tener pruebas antes de largar algo tan delicado. Tercero, si esto es cierto, disculpen justicia provincial, pero se les pasó por alto esta persona en los primeros días de investigación que estaba a su cargo en su momento”, señaló.

Cialone sostuvo que “como familia” solicitan “automáticamente que federal intervenga”. “No confiamos en el proceder de la provincia”, manifestó, al tiempo que profundizó: “Seamos coherentes, está gendarmería en san Luis, protex, SIFEBU entre otros grupos nacionales en la búsqueda de Guada y justamente la policía de San Luis con fiscal (mencionada) salen a tomar medidas en cuanto a los dichos de esta persona sin dar aviso a federal. Yo llamo a fiscalía y ellos no me podían confirmar nada porque se enteran por los medios semejante declaración”.

La madre de Guadalupe continuó indicando que el joven que declaró se encuentra “en su casa custodiado”. “Estamos todos locos… no se entiende, va, declara algo espantoso y está en su casa resguardado”, reaccionó.

“Aclaro la noche infernal que viví con esta situación y lo que sigo teniendo que escuchar: cómo supuestamente hizo lo que hizo con mí hija… Hasta que yo, no vea cuerpo o ADN que me diga que es Guada, NO voy a creer lo que dice. Primero pruebas, caso contrario sigo buscando a mí hija VIVA. Y seguiremos con la reconstrucción y confiando en el trabajo de la justicia federal.”, sostuvo.

La madre de Guadalupe Lucero pidió a los medios “que tengan corazón” y “no saquen conclusiones anticipadas” | Fuente: Facebook

“Y por favor a los medios…. Tengan corazón no saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero. Es muy cruel y doloroso ver y escuchar como supuestamente está persona le causó daños a Guada”, cerró.

La niña tenía cinco años al momento en que habría sido captada, vestía una calza rosa, botitas negas y parka del mismo color con capucha peludita. Otras descripciones físicas detallan que mide 1,10 metros, es de tez trigueña, y tiene un lunar en su mejilla izquierda y diente incisivo partido.

Si la viste o tenes información sobre su paradero, comunicate al 911 o con las líneas 0800 333 5500 y 134 o con la familia al 2664929675. “¡Que en cada rincón de la Argentina este una foto de ella!”, manifiestan.

