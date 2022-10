La semana se inicia con el recrudecimiento de las protestas en el sector salud, esto mientras uno de los sectores gremiales alienta la llegada a una solución. No obstante, el acuerdo al que se pueda llegar, ya tiene el rechazo de la agrupación que sostiene la lucha en la calle, y que ya anunció que en los días venideros las manifestaciones serán más seguidas y hasta “sorpresivas”.

Para hacer más dramática la situación, ahora el personal de la Maternidad Provincial “25 de Mayo” inicia desde este lunes un paro más fuerte, donde ya no se atenderá sino solo a urgencias y emergencias. Por lo tanto, los pacientes que tengan otras consultas o programados turnos en los consultorios externos deberán resolverlo de otra manera, porque estos no estarán disponibles. Así lo confirmó a La Unión la Dra. Eugenia Montalván.

Los trabajadores de este centro sanitario, único en la provincia y a donde se derivan todas las complicaciones gestacionales de la provincia, están alineados en Aprosca. Por lo tanto, en la base se su reclamo está la recomposición salarial y “no las migajas que nos impone el gobierno”, señalaron.

El que este centro de salud paralice la atención con más contundencia, pone el conflicto en una etapa muy crítica. Tal como ocurrió en el inicio hace cinco meses, cuando fueron los pediatras los que protestaron y cesaron la atención en los consultorios del “Eva Perón”. Esa presión logró un acuerdo que luego fue el quiebre entre los gremios de la salud.

Más diálogo para ATE Salud

En tanto, desde la otra vereda de los sindicatos, el que agrupa a la sanidad desde ATE tras la firma de un acuerdo, acordaron estirar los plazos de diálogo con el Gobierno. Esto luego de haber terminado la conciliación obligatoria y aunque fue calificado de traición por muchos, la entidad sostiene que este es el modo de obtener más mejoras. A nivel salarial, que es el eje del conflicto, lo que se firmó está lejos de ser lo óptimo para el resto de los profesionales y trabajadores. Tanto Aprosca como Autoconvocados van por un salario base de $ 270 mil.

En este marco, lo que se firmó es lo ofrecido por el Ejecutivo que es el incremento al valor del punto para el Adicional por Responsabilidad para el grupo A (no médicos) y B, incorporando a los grupos C y D. Dicha propuesta consiste en fijar el valor en 400 puntos para los no médicos, para el grupo B serían 285, para el grupo C unos 230 puntos y para el D serían 205 puntos.

Ahora y tras este acuerdo, que inevitablemente traerá consecuencias en el pretendido diálogo entre los sindicatos, se abre un nuevo plazo de diez días de conversaciones. Durante este tiempo, que serán hábiles, se continuará discutiendo todos los puntos que originaron la conciliación obligatoria.

Aprosca con visitas

En tanto, la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca, tras anunciar más marchas adelantaron que en la manifestación de este jueves venidero, estará presente el Presidente de FesProSa, Dr. Jorge Yabkowski. El profesional y referente gremial viene a apoyar la lucha local y a rechazar el ajuste en la cartera sanitaria nacional.