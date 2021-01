La subsecretaria de Salud del municipio capitalino, Fernanda Lagoria se refirió al

impacto de la pandemia en la provincia asegurando que “la mayor preocupación a

nivel salud es la ocupación de camas”. “Enero está siendo el mes más crítico,

nosotros lo esperábamos, no nos sorprende pensando en las vacaciones, pensando

en lo que fueron las fiestas, así que esperábamos este brote o este empuje de casos.

Lo que sí quizás no esperábamos era la aceleración con respecto al número de

casos, cómo se vino dando y por dónde vinieron los casos”, señaló Lagoria.

En esa línea agregó: “Al abrirse el turismo a nivel nacional, interprovincial y al

disminuir los requisitos que antes se solicitaban tuvimos nuevamente la incorporación

de casos importados. Por otro lado, el tema de las vacaciones, los adolescentes, el

tema de las juntadas, reuniones sociales, creo que aceleró un poquito la presentación

que a lo mejor pensábamos que iba a ser más gradual”.

“La mayor preocupación a nivel de salud es la ocupación de camas, es la saturación

del sistema de salud, todos tenemos que tomar conciencia de que los médicos,

enfermeros, asistentes sociales, todo el personal de salud sigue siendo el mismo, no

es que vino gente de afuera”, aseguró.

Asimismo, indicó que “llevamos ya casi un año sin descanso y creo que el personal

que hoy están atendiendo a los pacientes con COVID están no solo con un cansancio

físico sino también mental. El número de muertes aumentó, la casuística con

respecto a los pacientes internados lo que hemos visto estos últimos días es que es

mucho más agresivo”.

“Los pacientes han llegado más complicados, llegaron directamente a la terapia

intermedia, que sabemos que es la gran preocupación porque sabemos que si esa

terapia está al cien por cien colapsa porque la mayoría va a pasar a una terapia

intensiva, al uso del respirador”, añadió.

Además, la doctora Lagoria expresó que “Catamarca está en la primera ola, si uno lo

quiere ver de esa manera, o sea fuimos la última provincia en empezar con casos,

con el sistema de salud provincial y con la ministra el deseo es que no haya una

segunda ola. Llegó la vacuna, se está empezando a vacunar, hay que seguir

fortaleciendo las medidas de prevención”.

“También sabemos que el gran desafío es la presencialidad en las escuelas, va a ser

también un desafío de poder trabajar junto con el nivel educativo. Creo que, si uno

toma conciencia de los cuidados más allá de la vacuna, porque sabemos que la

incorporación de cualquier vacuna tiene su tiempo para la creación de anticuerpos,

por eso tenemos que seguir cuidándonos”, aseveró.

Sobre la prórroga de la etapa amarilla, Lagoria señaló: “Creo que la mayor parte de

convivencia en Catamarca va a ser la amarilla hasta que podamos tener una etapa

verde más relajada. Creo que nos queda unos meses por lo menos después del

invierno que quizás ahí podamos pensar en una etapa verde. Creo que hay

conductas que llegaron para quedarse, creo que no vamos a volver nunca a la

normalidad al cien por cien”.

Dengue

Con respecto al dengue, la subsecretaria de Salud Fernanda Lagoria indicó que

“estamos en la temporada del dengue, estamos con monitoreos, estamos con

vigilancia, las brigadas también no pararon nunca de trabajar, todo el año pasado se

trabajó, esperamos que este trabajo sea así con los números y que no tengamos

casos”.

“Estamos haciendo vigilancia a nivel sintomático, hay dos o tres síntomas que son

muy compatibles con el COVID, entonces aquel paciente que nos genera duda no

solo se le hace el hisopado, si corresponde, sino también la muestra sanguínea para

poder evaluar enfermedad de dengue”, apuntó.

Por último, en lo que respecta al coronadengue, Lagoria comentó que “el

coronadengue existe, nosotros no hemos tenido casos, pero La Rioja, por ejemplo, al

principio con la aparición de los primeros casos de COVID todavía seguía teniendo

casos de dengue, entonces ellos tuvieron el coronadengue”.

“Hoy por hoy, Salta está teniendo coronadengue, estas enfermedades en simultáneo

que hacen que el cuadro sea más grave y también tiene el coronasalmonella”, indicó.