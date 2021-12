La mayoría del Concejo le aprobó el presupuesto al municipio Capital

Rápidamente y, apenas dos días después de una reunión ampliada con funcionario de la comuna capitalina para analizar la ordenanza de gastos y recursos para el 2022, la casi totalidad de los ediles en el Concejo Deliberante le aprobó el presupuesto de $11.574.948.000 al Ejecutivo de la Ciudad. Sucede que se opuso a la iniciativa el opositor Fernando Navarro (UCR-Juntos por el Cambio).

Fue este concejal quien planteó que la ordenanza tuvo un “tratamiento exprés”. En diálogo con Cae el Telón, el edil opositor señaló que el presupuesto aprobado no contempla “ningún programa o plan sobre Covid tanto en salud como sus consecuencias económicas y sociales”. A la vez, apuntó en contra del “trámite exprés que se le imprimió al proyecto de presupuesto, no estuve de acuerdo, no nos pueden tratar como escribanía o un contrato de adhesión donde solo hay que levantar la mano”.

Navarro comentó que redactó un despacho por la minoría para que vuelva a Comisión y se incorporen distintas obras y programas. “No sé cuál era el apuro, que en escasos dos días para darle tratamiento, de aprobar apresuradamente y teniendo

en cuenta que resta una sesión para la impositiva; tenemos tiempo para seguir trabajándolo pero ellos no tenían voluntad”.

Así las cosas, mencionó que su par de la oposición “se sentía contenido en el presupuesto porque había obras para su circuito y es entendible”. De esta forma, sostuvo que “el hecho que la amplia mayoría haya aprobado la ordenanza del presupuesto no quiere decir que tengan razón, se podía mejorar”.