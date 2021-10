La ministra Palladino le advirtió a Fernández las consecuencias judiciales de una fake news

Si bien el Ministerio de Salud desmintió que exista la variable Delta en Catamarca, tal

como afirmó la diputada opositora Juana Fernández, ayer la titular de dicha cartera,

Claudia Palladino, lo puso en palabras. A la funcionaria le sorprendieron las

expresiones de la legisladora y también le advirtió las consecuencias de propagar

información falsa (fakenews): la intervención de la Justicia al infundir temor en la

ciudadanía.

En diálogo con la prensa, la ministra comentó que le había llamado poderosamente la

atención las declaraciones de la diputada del bloque de la UCR, más aún, por cuanto

Fernández tiene su número de celular y dialogó en otras oportunidades. “La diputada

tiene mi número de teléfono, me llamó en otras oportunidades y ante una afirmación

de ese tenor, antes podía haber llamado y preguntado”, dijo Palladino.

A la vez, explicó que la sorpresa fue desde dos puntos de vista. Por una parte,

“porque nosotros no tenemos por el momento detección de la variante Delta” y que si

se detectase un caso “sabe la comunidad que siempre que hay alguna noticia de este

tenor somos los primeros que socializamos la información”. “Me parece que esto

angustia a la gente, no suma, resta”, acotó.

La otra cara de la sorpresa viene dada por que, a casi dos años de pandemia, desde

Salud se trabajó constantemente desmintiendo la difusión de noticias falsas. “Hicimos

un gran esfuerzo durante esta pandemia con el tema de las noticias falsas, tuvimos

varias noticias falsas que hubo que aclararlas”, recordó la titular de la cartera

sanitaria para acotar: “Creíamos que todos lo habíamos comprendido, que la

prioridad son las personas, la gente”.

Así, remarcó que al comunicar una fake news la consecuencia se traduce en una

“angustia en las personas”. “Venimos de una etapa muy dura, de transitar una

pandemia inesperada con situaciones tristes con el fallecimiento de familiares, de

amigos y realmente pensábamos que no íbamos a tener que soportar nuevas fake

news que implican aclarar y comunicar que no son así”, remarcó.

De esta forma, la funcionaria aludió a la legisladora de la oposición con un mensaje

contundente. “Toda noticia falsa tiene una consecuencia legal y como lo hicimos otras

veces en la Dirección de Asuntos Legales, se realizarán las acciones

correspondientes que tengan que hacer”, expresó.

Además, la ministra contempló que se debe “poder separar lo que tiene que ver con

el accionar del ministerio, que siempre lo hacemos con mucha responsabilidad y

trabajo y no contaminarlo con lo político o lo partidario, porque eso no suma, resta”.

“Nosotros vamos por la suma, no por la resta”, subrayó.

Estabilidad

Por otra parte, Palladino apuntó a transmitir tranquilidad a trabajadores del Malbrán

puesto que reforzó el anuncio del gobernador Raúl Jalil de que los profesionales irán

obteniendo la planta permanente de forma paulatina.

“Lo hablamos con el Gobernador, nadie se va a quedar sin trabajo y según su perfil

serán redistribuidos”, remarcó la funcionaria. Además, explicó que un porcentaje del

personal que presta servicios en el monovalente tiene contrato de guardia y que el

Gobierno irá progresivamente pasando a los mismos a contrato de servicio. En ese

plan, también se contempla a las personas que trabajan en el interior “que hace más

de 10 años que están con contrato de guardia y la idea es pasarlos a contrato de

servicio”.

“De paso, que pidan la lista de vacunados VIP”

El diputado opositor Francisco Monti evitó criticar a su par del radicalismo Juana

Fernández luego de que la legisladora haya afirmado que circulaba la cepa Delta en

la provincia. Además, Monti sugirió al Gobierno que cuando vayan a judicializar las

expresiones de la diputada también pidan celeridad y se publicite la lista de las

personas vacunadas VIP durante la primera etapa de la pandemia.

En un acto, el legislador de bancada radical y presidente del partido centenario

mencionó que “el Gobierno se propone ahora iniciar una acción judicial por una

información tras una declaración de una diputada de la provincia de la UCR”.

En este orden de ideas, le solicitó al oficialismo “de la provincia que aproveche la

volteada de ir a la Justicia para ratificar el pedido de Juntos por el Cambio y que

muestren el listado de vacunados VIP”.