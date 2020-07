La noticia que en realidad no querés saber, pero esto es lo que se dice…

Uno de los principales ejecutivos internacionales de la industria de shows cree que la música en vivo no regresará por completo hasta 2022.

Marc Geiger, exdirector global de música de la agencia de talentos William Morris Entertainment y cofundador de Lollapalooza, hizo la sorprendente predicción durante una aparición en el podcast de The Bob Lefsetz. Y las novedades son desalentadoras.

Cuando se le preguntó cuándo pensaba sobre que los recitales regresen en la era de COVID, Geiger respondió: “En mi humilde opinión, será 2022”.

Según la estimación de Geiger, “Va a pasar mucho tiempo antes, lo que yo llamo, la economía germaphobic es lentamente eliminada y reemplazada por la economía de claustrofobia, es cuando la gente quiere salir y salir a cenar y tener sus vidas, ir a festivales y espectáculos”.

“Es mi instinto, esto va a tomar un tiempo porque los eventos de súper propagadores (deportes, espectáculos, festivales, etc.) no van a funcionar demasiado bien cuando el virus está presente”, agregó Geiger. Geiger dijo que hay “probablemente 20” obstáculos que deben superarse antes de que la música en vivo pueda regresar. “El virus y la enfermedad son uno, el espacio y la densidad” son otros, explicó. Un tercero, señaló Geiger, será el seguro y la responsabilidad. “Con [COVID], existe una responsabilidad infinita”, dijo, y señaló los desafíos que enfrentarán los lugares y promotores para encontrar una aseguradora dispuesta a cubrir sus eventos. Como tal, Geiger cree que “los próximos seis meses pueden ser más dolorosos que los últimos seis meses, y tal vez los próximos seis meses después sean aún más”. Si la música en vivo se cierra durante tanto tiempo, es más imperativo que nunca apoyar a organizaciones como la National Independent Venue Association, que está trabajando para asegurar asistencia financiera a largo plazo para lugares independientes. (Sin ella, dicen que el 90% de los lugares enfrentan un cierre permanente).